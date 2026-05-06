¿Quiénes serían los beneficiados? El aumento de sueldo será para los trabajadores CAS bajo contrato indeterminado y que cuenten con una remuneración máxima de S/ 4,000 al mes, es decir, la medida está dirigida al segmento de CAS de menores ingresos . El aumento de sueldos será progresivo, en un plazo máximo de cinco años, agrega la iniciativa legislativa.

El dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 8308, fue aprobado en la citada comisión en sesión realizada el pasado 28 de abril. El dictamen ahora pasará al pleno del Congreso para su votación final.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió su opinión en contra de la iniciativa legislativa, pues señala que contraviene “el principio de equilibrio presupuestario” y “la prohibición de iniciativa de gasto congresal”. Asimismo, según datos enviados por el MEF a la Comisión de Trabajo, los servidores CAS beneficiados con la medida serian 198,123, de los cuales funcionarios y directivos serían 255, profesionales 39,372, profesionales de la salud 40,114, técnicos 82,826, y auxiliares serian 35,556 trabajadores .

Según datos de Servir, a fines del 2024 se registraron en total 373,233 trabajadores CAS. Por lo que el aumento beneficiaría al 53% de trabajadores CAS.

La homologación de sueldos se dará sobre todo entre los propios trabajadores CAS, pues hay muchos casos en que dos trabajadores CAS con similares funciones reciben una remuneración distinta , indica el dictamen en su exposición de motivos.

La homologación de sueldos de los CAS hacia otros regímenes será escasa. “Los CAS en general ganan más que los 276 y 728”, indicó la abogada laboralista Gloria Rodríguez Vega.

La especialista agregó que si la iniciativa legislativa se convierte en ley, será importante que Servir, como ente rector de los recursos humanos del Estado, fije los lineamientos para determinar qué puestos son equivalentes. “Se deben establecer requisitos similares para los puestos equivalentes. Y se debe mitigar el riesgo de mayor discrecionalidad en la decisión y que surjan nuevas desigualdades entre los regímenes que cohabitan en el Estado”, remarcó Gloria Rodríguez Vega.

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Por su parte el abogado laboralista César Puntriano advirtió que la medida elevará el gasto presupuestal del Estado, lo cual no ha sido cuantificado en la iniciativa legislativa. “La homologación salarial no es un pago por única vez. Sino que es un aumento de la remuneración base, de manera constante en el tiempo. Y los beneficios legales que se calculan a partir de la remuneración base también aumentarán”, subrayó.

Agregó que el Congreso en los últimos meses ha generado leyes con impacto en la caja fiscal, generando un endeudamiento a futuro para el Estado. “A los CAS se les ha reconocido hace poco gratificaciones, ya no aguinaldos, y CTS a pagarse al cese. Esos beneficios también se verán impactados por homologar salarios. Ojo con eso, se viene un forado más al presupuesto. Es preocupante”, remarcó.

Por otro lado, refirió que no es absoluto el fundamento que indica que si un trabajador hace funciones equivalentes a otro, debe ganar lo mismo. “Pueden ser trabajadores de regímenes laborales distintos y pueden existir situaciones que habiliten la fijación de remuneraciones diferentes; criterios como antigüedad, productividad, negociación colectiva. Una regla absoluta puede ser cuestionable”, apuntó César Puntriano.