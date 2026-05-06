El aumento de sueldo no será para todos los trabajadores CAS (foto: Andina).
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca elevar las remuneraciones de un grupo de trabajadores del Estado bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que dispone la nivelación de las remuneraciones de los trabajadores CAS, con las de servidores que desempeñen cargos equivalentes en cada entidad pública y que sean de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 (este último es el mismo régimen CAS).

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