Los trabajadores CAS son cerca de 400 mil en todo el Estado peruano, una cantidad de votantes nada despreciable, e Isabel Cortez postula al Senado con Podemos Perú en estas elecciones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Los trabajadores CAS son cerca de 400 mil en todo el Estado peruano, una cantidad de votantes nada despreciable, e Isabel Cortez postula al Senado con Podemos Perú en estas elecciones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La norma que oficializó que los trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS) puedan recibir gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) no tiene ni una semana de publicada, pero en el Congreso ya buscan hacerle ajustes.

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