Luz Pacheco renunció a la Presidencia del Tribunal Constitucional. Foto GEC
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Redacción Gestión
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Luz Pacheco renunció este miércoles al cargo de presidente del Tribunal Constitucional; se mantendrá como magistrada del máximo interprete constitucional. Helder Dominguez Haro, en su rol de vicepresidente de la institución, sería el magistrado encargado de asumir la presidencia del Tribunal Constitucional.

Pacheco Zerga renunció al cargo antes que culmine su periodo. La magistrada presidía el TC desde el 5 de septiembre de 2024, fecha en que reemplazó en el puesto al tribuno Francisco Morales.

Cabe precisar que el cargo de presidente del Tribunal Constitucional dura dos años y solo puede reelegirse por un año más, según establece su Ley Orgánica.

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