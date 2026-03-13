La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, sostuvo que la posición del organismo es que los procesos judiciales deben afrontarse en libertad, salvo cuando existan riesgos de fuga o de obstaculización de la justicia.

La magistrada explicó que este principio forma parte de los estándares aplicados por tribunales constitucionales en diversos países.

“Lo que tiene como principio el tribunal nuestro, como el de todos los países, es que los juicios se tienen que seguir en libertad. ¿Cuándo está previsto que no se haga así? Cuando hay un peligro de obstrucción a la justicia o cuando la persona se puede fugar”, señaló en RPP.

Pacheco aclaró además que el Tribunal Constitucional no actúa como una instancia revisora de las decisiones adoptadas por el Poder Judicial, sino que analiza si en determinados casos se han vulnerado derechos constitucionales.

Caso Cerrón aún debe debatirse

Las declaraciones se dieron en el contexto del hábeas corpus presentado por el prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien busca que el tribunal anule la prisión preventiva dictada en su contra.

Según explicó la magistrada, el caso aún no ha sido debatido por el pleno del TC y deberá analizarse si el exgobernador regional de Junín presentó elementos suficientes para sustentar su pedido de enfrentar el proceso en libertad.

Pacheco indicó que, en instancias previas, el político no habría presentado documentos que acrediten arraigo, por lo que ese aspecto será parte de la evaluación del tribunal.

No se votará este viernes

La presidenta del TC también reiteró que el recurso de Cerrón no será votado este viernes y que todavía no existe una fecha definida para su resolución.

“Esta causa no va a ser votada mañana (viernes 13 de marzo). No puede haber fecha porque depende del debate. Hay causas que se pueden votar en una sesión, en dos o en tres, y a veces han tomado meses”, explicó.

No obstante, sostuvo que tampoco se prevé una demora prolongada. “No creo que demore meses, pero tampoco una semana. Es un tema demasiado serio como para pasarlo tan rápido”, añadió.