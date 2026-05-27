Bernanrdo Pachas exhortó a las instituciones educativas privadas a que entreguen sus locales el viernes porque se tienen que acantonar las fuerzas del orden. Foto: Julio Reaño / GEC
Bernanrdo Pachas exhortó a las instituciones educativas privadas a que entreguen sus locales el viernes porque se tienen que acantonar las fuerzas del orden. Foto: Julio Reaño / GEC
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Redacción Gestión
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Para la segunda vuelta electoral, que se llevara adelante el domingo 7 de junio, los locales de votación abrirán a las 06:00 horas nformó hoy el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Pachas indicó que buscan acelerar el proceso de votación y que los electores no tengan problemas, informó la Agencia Andina.

“El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las 6 de la mañana para que ingresen los miembros de mesa, electores, personeros, prensa y todo aquel acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones, para girar la rueda electoral lo más rápido posible para que los electores voten de la manera más tranquila”, indicó en declaraciones a la prensa.

Detalló que el material electoral saldrá el viernes a las 22:00 horas y se entregará, a mas tardar, a las 13:00 horas del sábado, para que el domingo 07 de junio se lleve a cabo con normalidad la jornada de segunda vuelta electoral.

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Brindó ddichas declaraciones urante la supervisión del despliegue del material electoral a regiones, junto a representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),

Pachas además exhortó a las instituciones educativas privadas a que entreguen sus locales el viernes porque se tienen que acantonar las fuerzas del orden y recibir el material electoral con el tiempo debido, antes del día domingo.

Pachas además exhortó a las instituciones educativas privadas a que entreguen sus locales el viernes porque se tienen que acantonar las fuerzas del orden. Foto: Andina.
Pachas además exhortó a las instituciones educativas privadas a que entreguen sus locales el viernes porque se tienen que acantonar las fuerzas del orden. Foto: Andina.

Paro agrario debe ser solucionado

Pachas también invocó al Gobierno a que pueda solucionar el problema del paro agrario, para evitar cualquier riesgo al traslado del material electoral.

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“Hacemos una invocación para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y el domingo 7 de junio todos los ciudadanos hábiles voten tranquilamente”, dijo al afirmar que están coordinando con las Fuerzas Armadas para ver el tema de seguridad.

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