La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este domingo 24 de mayo elecciones primarias en 74 organizaciones políticas en la modalidad de delegados, como parte del proceso hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En este proceso participaron 2,992 delegados que fueron elegidos el 17 de mayo durante los comicios internos realizados por las propias organizaciones políticas. Los mencionados delegados tienen la responsabilidad de elegir a los candidatos que representarán a sus organizaciones en las próximas elecciones regionales y municipales.

En esta elección participaron 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales. En la votación se definirán candidaturas para gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, así como alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

La ONPE señaló que cuenta con competencia legal para organizar y ejecutar estas elecciones primarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

A nivel nacional, la entidad electoral habilitó 46 locales donde funcionarán 1064 mesas de sufragio. La organización de este proceso está a cargo de 26 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó labores de fiscalización para garantizar el cumplimiento de todas las actividades de la jornada.

“Venimos realizando una labor de fiscalización de manera permanente, no solo acompañando hoy, en la jornada electoral, sino desde el ensamblaje, el despliegue y arribo del material electoral que ha llegado a todos los locales de votación a nivel nacional. Hemos verificado las condiciones y estamos acompañando la jornada de principio a fin”, señaló a RPP Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE.