ONPE organiza elecciones primarias de delegados para las Elecciones Municipales y Regionales 2026. (Fuente: El Peruano)
ONPE organiza elecciones primarias de delegados para las Elecciones Municipales y Regionales 2026. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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, como parte del proceso hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En este proceso participaron 2,992 delegados que fueron elegidos el 17 de mayo durante los comicios internos realizados por las propias organizaciones políticas.

En esta elección participaron 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

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La ONPE señaló que cuenta con competencia legal para organizar y ejecutar estas elecciones primarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

A nivel nacional, la entidad electoral habilitó 46 locales donde funcionarán 1064 mesas de sufragio.

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Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó labores de fiscalización para garantizar el cumplimiento de todas las actividades de la jornada.

“Venimos realizando una labor de fiscalización de manera permanente, no solo acompañando hoy, en la jornada electoral, sino desde el ensamblaje, el despliegue y arribo del material electoral que ha llegado a todos los locales de votación a nivel nacional. Hemos verificado las condiciones y estamos acompañando la jornada de principio a fin”, señaló a RPP Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE.

El JNE, por su parte, realizó labores de fiscalización para garantizar el cumplimiento de todas las actividades de la jornada. (Foto: Andina)
El JNE, por su parte, realizó labores de fiscalización para garantizar el cumplimiento de todas las actividades de la jornada. (Foto: Andina)

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