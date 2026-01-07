Con esta convocatoria, queda oficialmente iniciado el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: PNUD Perú.
Con esta convocatoria, queda oficialmente iniciado el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: PNUD Perú.
Redacción Gestión
El Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a las , que se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026, según el Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma, suscrita por el presidente de la República, , y refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, dispone el inicio formal del proceso electoral en todo el país.

¿Qué cargos se elegirán?

De acuerdo con el decreto, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir:

  • Gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros regionales en los gobiernos regionales de los departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao.
  • Alcaldes y regidores provinciales y distritales en todo el territorio nacional.

Todas estas autoridades serán elegidas por sufragio directo y ejercerán funciones por un periodo de cuatro años, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes electorales vigentes.

El decreto precisa que, con esta convocatoria, queda oficialmente iniciado el proceso de . La organización, ejecución y fiscalización estarán a cargo de los organismos que integran el Sistema Electoral, conforme a la Constitución y sus leyes orgánicas.

