El presidente José Jerí anunció que en los próximos días presentará el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial con el objetivo de luchar contra la delincuencia en el país.

“Será un documento que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones, porque este no es un asunto de Gobierno, es un asunto de Estado”, puntualizó el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado expresó que este 2026 debe marcar el fin de las formas antiguas con que se combatía a la delincuencia, dejando su lugar a nuevas formas y estilos para generar los resultados esperados.

Fue durante su participación en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026.

Además, Jerí aseguró que el Gobierno seguirá velando por la economía, generando condiciones que agilicen la llegada de inversiones.

“De cara al año que recién inicia, nuestra economía tiene una perspectiva más que positiva y una posición expectante. No defraudaremos las expectativas de los peruanos de ver que el crecimiento económico se sienta también en sus hogares y en sus bolsillos”, indicó el mandatario.

Ni el crimen ni sus amenazas detendrán la lucha

Horas antes el jefe de Estado afirmó hoy que ni el crimen ni sus amenazas detendrán la marcha hacia un Perú seguro, al renovar el compromiso y voluntad del Gobierno de enfrentar con firmeza a la delincuencia y la criminalidad.

“A la delincuencia común, al crimen organizado, a la tala ilegal, a la minería ilegal, y todas las actividades ilícitas que atentan contra nuestra seguridad le decimos basta. Les declaramos la guerra y no vamos a claudicar”, enfatizó el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que el trabajo integral entre las fuerzas del orden y el Ejecutivo será el muro contra el que chocará la delincuencia.

“Y ni el crimen ni sus amenazas de cualquier tipo detendrán nuestra voluntad y nuestra marcha hacia un país seguro”, puntualizó el presidente Jerí tras indicar que la política del Gobierno será siempre defender los intereses de los peruanos.

El mandatario brindó estos alcances durante su participación en la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División César Augusto Briceño Valdivia.

Allí, el jefe de Estado recordó que las Fuerzas Armadas constituyen la columna vertebral sobre la cual se sostiene la soberanía y son el respaldo histórico para la construcción del progreso que el Perú merece.

Foto: Presidencia

Además, mencionó que, en los últimos años, el concepto de defensa nacional se ha extendido y la seguridad no solo se defiende en las fronteras, sino también en las calles para proteger al ciudadano, una tarea en la cual las Fuerzas Armadas juegan un papel gravitante.

Asimismo, consideró necesario fortalecer el servicio militar y que la juventud se comprometa más con las Fuerzas Armadas. “Tenemos que trazarnos como objetivo mejorar el servicio militar, generando mayores incentivos y compromisos en nuestra juventud”, señaló.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.