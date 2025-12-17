Más allá de los indicadores macroeconómicos —bastante aplaudidos en Perú—, el clima de negocios se define hoy por una variable que pesa tanto como las elecciones 2026 y que, además, es transversal en todas las regiones del país.

Así lo detectó Gerardo López, viceministro Economía (MEF), en el marco del evento “Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio. Elecciones 2026: ¿qué les espera a las regiones, el motor económico del país?“, a cargo de Perucámaras.

¿Oportunidades de inversión en freno?

El desarrollo económico no se juega solo en Lima. El clima de negocios depende hoy de una articulación efectiva entre seguridad, inversión y empleo. López explicó el encadenamiento.

“Empezamos a decir seguridad jurídica cuando se trata de la regulación adecuada para que haya un ambiente de negocios favorable, pero también la seguridad ciudadana, física, impacta en el clima de negocios”, refirió.

Y agregó: “Pude estar en la quinta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), y la seguridad física o ciudadana tiene mucho que ver con la actividad económica. De hecho, donde no hay seguridad, no hay inversión; donde no hay inversión, no hay empleo; donde no hay empleo, no hay demanda”.

¿Por qué la inseguridad afecta el empleo en Perú? (Foto: Andina)

Cierre de brechas

Durante otro momento de su exposición, el vocero se refirió a la desconexión que existe entre las prioridades nacionales y las urgencias regionales, una dinámica que además se ve acentuada por presupuestos limitados y una demanda social que supera largamente los recursos disponibles.

Desde la perspectiva de López, las regiones registran potencial para avanzar hacia procesos de industrialización, especialmente la agroindustria.

Sin embargo, el reto no termina en la tecnificación. Los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITES), por ejemplo, muestran avances en la productividad, pero debilidades en el último tramo: la comercialización.

“Se necesitan programas de fomento del mercado interno y externo”, aseguró.