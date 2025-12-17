El MEF pone en alerta el clima de negocios y el desarrollo económico más allá de Lima. (Foto: Andina)
El MEF pone en alerta el clima de negocios y el desarrollo económico más allá de Lima. (Foto: Andina)
Más allá de los —bastante aplaudidos en Perú—, el clima de negocios se define hoy por una variable que pesa tanto como las y que, además, es transversal en todas las regiones del país.

Así lo detectó Gerardo López, viceministro Economía (), en el marco del evento “Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio. Elecciones 2026: ¿qué les espera a las regiones, el motor económico del país?“, a cargo de Perucámaras.

¿Oportunidades de inversión en freno?

El desarrollo económico no se juega solo en Lima. El clima de negocios depende hoy de una articulación efectiva entre seguridad, inversión y empleo. López explicó el encadenamiento.

“Empezamos a decir cuando se trata de la regulación adecuada para que haya un ambiente de negocios favorable, pero también la seguridad ciudadana, física, impacta en el clima de negocios”, refirió.

Y agregó: “Pude estar en la quinta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), y la seguridad física o ciudadana tiene mucho que ver con la actividad económica. De hecho, donde no hay seguridad, no hay inversión; donde no hay inversión, no hay ; donde no hay empleo, no hay demanda.

¿Por qué la inseguridad afecta el empleo en Perú? (Foto: Andina)
¿Por qué la inseguridad afecta el empleo en Perú? (Foto: Andina)
Cierre de brechas

Durante otro momento de su exposición, el vocero se refirió a la desconexión que existe entre las prioridades nacionales y las urgencias regionales, una dinámica que además se ve acentuada por presupuestos limitados y una demanda social que supera largamente los recursos disponibles.

Desde la perspectiva de López, las regiones registran potencial para avanzar hacia procesos de industrialización, especialmente la .

Sin embargo, el reto no termina en la tecnificación. Los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITES), por ejemplo, muestran avances en la productividad, pero debilidades en el último tramo: la comercialización.

“Se necesitan programas de fomento del mercado interno y externo”, aseguró.

