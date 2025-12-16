Esto fue equivalente a que 232.400 personas se sumaron al mercado laboral respecto al mismo período de análisis del año pasado . Además, representó su mejor resultado en todo el año.

Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama, señaló que toda la data de empleo disponible, como el crecimiento de la masa salarial formal, la recaudación de EsSalud, entre otros, refleja un muy buen momento, que podría llevarlo a cerrar con su mejor resultado desde el 2012, descontando la pandemia.

Sin embargo, en el detalle, este dinamismo no es homogéneo entre los diferentes grupos: en algunos se tiene un ritmo más alto.

El título profesional “marca” la diferencia

Gestión identificó que el grupo que cuenta con educación superior universitaria es el único que viene creciendo desde junio consecutivamente. Incluso, desde hace cuatro trimestres móviles, agosto, su tasa de crecimiento es de, al menos, 10%. En este último período, se expandió un 12.8%.

En el ámbito del empleo adecuado (que creció 10.8%), el escenario se replica: los profesionales tienen el mejor ritmo. En noviembre, tuvo su segundo trimestre móvil seguido creciendo en más de 20% y el sexto avanzando en más de 14%.

Al respecto, Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que la mejora del mercado laboral en Lima, en general, está asociada a los empleos de calidad, que se aproximan a los “adecuados” y requieren de perfiles calificados: aquí es donde lo cubren los perfiles con título universitario, principalmente.

“Lo que vemos en el mercado laboral es que están creciendo mucho los trabajos de calidad: el empleo adecuado tiene 13 períodos móviles consecutivos avanzando a doble dígito. Esto se asocia a sectores donde hay más niveles de formalidad, donde tienen mejores perfiles y también más años de experiencia”, refirió.

A su turno, Toyama apuntó otros dos factores que sostendrían el buen panorama para los trabajadores profesionales. El primero es que sectores económicos que demandan más perfiles profesionales vienen con un buen ritmo. Entre enero y septiembre, los sectores que más trabajos formales sumaron fueron agropecuario, comercio y servicios, explicado principalmente en servicios empresariales.

Una segunda hipótesis, mencionó Toyama, es que los empleos nuevos requieren más habilidades digitales, de conocimiento, por lo que las empresas se orientan a perfiles más calificados.

Para Monica Muñoz-Nájar, subdirectora de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), esto también es reflejo de que la economía peruana se está “sofisticando”.

“Hay una preferencia marcada de las empresas por quienes tienen más estudios y más edad. Y ante un récord de la inversión privada, de la Inversión Extranjera Directa (IED), hay sectores sofisticándose”, comentó.

Agregó que incide el hecho de que, ante la incertidumbre a futuro por las elecciones, se prefiere contratar a trabajadores en condiciones más estables.

En contraparte, la población ocupada que cuenta con máximo primaria suma su tercer trimestre seguido en rojo , profundizándose en noviembre en más de 10%. Esto fue equivalente a que casi 36,000 de este grupo ya no trabajan.

Muñoz-Nájar consideró que, en parte, es natural que vaya cayendo la población ocupada en este grupo porque el “Perú laboral es más educado hoy”.

Herrera añadió que como matiz debe considerarse que el empleo entre los más jóvenes viene en caída desde hace tres años.

Empleo según tamaño de empresa

Vinculado con el fuerte crecimiento de este grupo laboral, el empleo creció en este período de análisis, principalmente, en la empresas de entre 11 a 50 trabajadores . Marcó su tercer crecimiento seguido por encima del 23%. En noviembre, sumó 146,000 puestos de trabajos.

Muñoz-Nájar señaló que esto podría explicarse en que, tras la explosión de creación de empresas en el 2021, varias estarían consolidándose. A esto se suma que sectores con fuertes encadenamientos, como la minería, presentan un buen ritmo.

“Por su nivel de encadenamiento, requieren de varios proveedores, que supone una mayor producción en estas empresas”, comentó la economista de REDES, confirmando a que nivel nacional se replica la figura.

Ahora bien, Herrera señaló que ambos indicadores, el empleo en profesionales y empresas de 11 a más trabajadores, también tienen una incidencia directa en la recuperación de los ingresos laborales . Así, en el trimestre móvil a noviembre, el ingreso promedio mensual ascendió a los S/ 2,242.6.

“En el segundo trimestre se superó el nivel prepandemia en 1%. Luego, hacia el tercero, se tuvo un crecimiento hasta de 4.3%. Vamos seis trimestres móviles por encima de la prepandemia, pero en perspectiva han pasado casi seis años desde entonces” anotó.

¿Y el panorama laboral para los próximos meses?

Para Toyama, resulta interesante este avance del mercado laboral, pese al inicio de la contienda electoral. Consideró que el crecimiento de la inversión privada refleja el ánimo de seguir apostando por el país y la confianza de que no se elija a algún candidato contrario a la inversión.

“No es tan cierto lo de las cuerdas separadas entre la economía y la política. Si en primera vuelta uno de los candidatos fuera contrario a la inversión, no la promoviera, se frena este dinamismo. Eso resultaría factible porque dos de cada tres contratos laborales son de plazo fijo”, comentó el abogado.

Muñoz-Nájar sostuvo que algunas encuestas de expectativas ya presentan que habrá una moderación en las contrataciones. “Se va a dar un poco de aguante”, indicó.