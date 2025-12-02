Incluso, hace unos días, inició el contometro en alrededor de 100 días para expulsar a los migrantes irregulares, que se estiman en 340,000, en caso de ganar la contienda. Como respuesta, el último viernes, el presidente José Jerí declaró en estado de emergencia a los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, de la provincia de Tacna.

Aún así, ayer al mediodía, unas decenas de inmigrantes estuvieron a punto de burlar el control policial peruano en migraciones, mostró en imágenes Canal N. El grupo estaba conformado por venezolanos, ecuatorianos y colombianos, quienes pedían ingresar al Perú para retornar a sus países. Pasado los minutos, fueron retrocedidos hasta el límite de la frontera. Este eventual escenario pone bajo análisis la economía regional.

De cruzar la frontera, es cierto que no necesariamente todos se quedarían en Tacna a vivir e insertarse al mercado laboral (ya sea formal o informal). Sin embargo, no se puede descartar un impacto sobre la región.

¿Cómo se encuentra la economía y el empleo en Tacna?

Al segundo trimestre, la última información disponible, la economía tacneña presentó una aceleración y creció un 13.8%. En la primera parte del año, acumuló un avance de casi 10%. Los principales rubros que lo impulsaron fueron agropecuario; construcción y electricidad, gas y agua. Sin embargo, su sector comercio tuvo un crecimiento de solo 2.4%.

Edwin Palza, director de la escuela de economía agraria de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, explicó a Gestión que el mercado laboral de esta región se caracteriza por ser principalmente de servicios terciarios y apuntó que, desde ya, se encuentra saturado.

“Tacna es una región pequeña, donde la Población Económicamente Activa (PEA) es casi el 40% de su total [población]. La actividad predominante es terciaria, dedicada a los servicios. Asimismo, se encuentra que la relación entre el PBI regional y el empleo es baja, es muy complicado generar empleo y, más aún, al ritmo de crecimiento del país, que es similar al de la región”, comentó.

Los últimos datos de su mercado laboral, con cierre a setiembre, la muestran en condiciones no óptimas. Por ejemplo, se ubicó como la séptima, de un total de 27 ciudades que reportó el INEI, con mayor índice de empleo informal (68.4%), así como también como la décima con mayor desempleo (6.1%).

Palza señaló que estimaciones realizadas desde la universidad apuntaron que, con un crecimiento regional de alrededor de 3%, están en capacidad de crear solo 2,000 empleos, aproximadamente, cada año. Pero hay matices fuertes en la oferta laboral.

“De este total, solo alrededor del 11% que se crea es formal, un empleo adecuado, orientado para trabajadores con mayores capacidades. El grueso [de empleos] es para mano de obra no calificada. Esto responde a los niveles de productividad”, comentó.

Así, Palza consideró que una inserción masiva de migrantes, “probablemente”, empeoraría las condiciones del mercado laboral de Tacna.

“Se saturaría más de lo que ya está”, indicó. “Hoy ya vemos a los actuales inmigrantes como jornaleros y obreros. Están en todos los sectores. Como consecuencia, se tiene una reducción de los salarios”, complementó.

Gestión identificó, precisamente, que Tacna se posicionó como la quinta ciudad, entre las 27 principales del país, con los ingresos promedio proveniente del trabajo más bajos a setiembre último, con S/ 1,752.8. Esto es un 28% menos que lo registrado en Lima Metropolitana.

Aunque se propuso desde algunos frentes gestionar “corredores humanitarios” para los inmigrantes, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, consideró que se trata de un “tema complejo” y que no será fácil ordenarlo ni garantizar que estén de tránsito hacia el norte. Esto incidiría directamente en su mercado laboral.

“Es previsible un nuevo aumento de la fuerza laboral y de la tasa de desempleo. Es difícil estimar cuánto porque habría que suponer cuántos se quedan en el camino, pero probablemente se queden más hacia el sur, poniendo presión en los mercados laborables sobre todo de Arequipa y Tacna, y en menor medida de Moquegua e Ica ”, observó.

Agregó que la situación para el Perú podría tornarse aún más complicada en la medida que el siguiente año es electoral y habría que escuchar algunas propuestas de candidatos.

Otro riesgo para Tacna

Aunque el escenario laboral para Tacna se presenta adverso, Palza mencionó que podría serlo aún más. Apuntó que desde el Congreso se tiene la intención de crear una nueva universidad pública en la región, pero “rompería” el mercado laboral.

“Causa preocupación por la incorporación en la fuerza laboral. Podrían sumar, cada año, más de 2,000 nuevos profesionales. Con eso romperíamos el empleo en Tacna. Ahora también con lo de Chile, tenemos un doble riesgo, entonces”, observó.

El académico también apuntó que la perspectiva para los siguientes años no brinda indicios de cambiar, pues no se observa proyectos de políticas para dinamizar algunos sectores, como el agroexportador.

“Se habla del impacto en el empleo de la agroexportación. Pero ese ‘boom’ no llega a Tacna. No hay infraestructura ni la articulación. El ‘boom’ se queda en Arequipa. En la región no vemos, de momento, una actividad locomotora que dinamice la economía y el mercado laboral”, expresó.