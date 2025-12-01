Este lunes, un grupo de migrantes indocumentos ingresó peruano por el Complejo Fronterizo Santa Rosa (Tacna); pese a la presencia policial, se resisten a regresar al límite fronterizo con Chil.

Según testigos consultados por Canal N, la irrupción ocurrió cuando los policías encargados del control fronterizo habrían abandonado temporalmente el puesto, situación que aprovecharon los migrantes para cruzar en grupo hacia Perú.

“Ya están en territorio peruano, por lo tanto, ya es un problema del Perú. En mi posición como alcalde, mi propuesta es un corredor humanitario, para trabajar también con Chile y Bolivia”, indicó Samuel Cueva, alcalde de La Yarada Los Palos.

“Los migrantes han roto el cordón policial y ahora están en territorio peruano”, sostuvo.

El viernes, un un centenar de migrantes en situación irregular bloquearon este viernes el paso fronterizo Tacna–Arica, impidiendo el tránsito vehicular en ambos sentidos y generando una larga congestión que afectó a camiones, buses interprovinciales y vehículos particulares en ambos países.

El grupo, compuesto en su mayoría por extranjeros que afirmaron haber abandonado Chile ante el endurecimiento de sus políticas migratorias, colocó piedras, colchones y equipaje sobre la vía internacional para exigir que se les permita ingresar a territorio peruano. Según señalaron, su objetivo no es quedarse en Perú, sino transitar hacia sus países de origen.

En medio de la tensión, agentes de Carabineros de Chile dialogaron con los manifestantes y lograron una tregua temporal. Durante algunos minutos se permitió el paso controlado de vehículos, bajo el compromiso de restablecer el bloqueo si no se obtenía una respuesta del Estado peruano.

Los migrantes aseguraron que levantarán la protesta solo cuando se les autorice cruzar la frontera. Sin embargo, la situación volvió a cerrarse poco después, manteniendo paralizado el tránsito.

La semana pasada, luego de que el presidente de la república, José Jerí, convocara a un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo n.° 135-2025-PCM que declara el estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos de la provincia de Tacna del departamento de Tacna, por 60 días calendario.

El episodio de este viernes reproduce casi en espejo la situación ocurrida en abril de 2023, cuando cientos de migrantes quedaron varados entre Tacna y Arica en medio de políticas migratorias más estrictas en Chile y Perú. Aquella vez, los bloqueos derivaron en enfrentamientos y heridos.

La tensión permanece en la frontera, mientras autoridades de ambos países buscan evitar que la protesta derive en un nuevo episodio de crisis humanitaria.