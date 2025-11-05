En medio de la creciente ola de criminalidad que afecta nuestro país, el presidente José Jerí criticó el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, al que calificó de “lejano de la realidad”.

“Tenemos un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, un plan que a mi criterio es de escritorio, lejano a la realidad y que, en la práctica, no nos sirve”, indicó esta mañana en un evento en el Ministerio del Interior.

“Es una de las críticas que hice hace unos meses y hoy, desde el Gobierno, la vuelvo a realizar. Por eso, señor ministro del Interior (Vicente Tiburcio), debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy, con visión de futuro”, añadió el mandatario

En ese sentido, le pidió a Tiburcio que evalúe la derogación de dicho documento.

“Planes aquellos, como los del 2013 y 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa y sobre la base del principio de realidad. Si bien es cierto es un plan antiguo que no está vigente, tenemos que seguir ese espíritu de esa política antigua o plan, que en su momento sirvió”, apuntó Jerí.

NUEVA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PNP

El jefe de Estado brindó estas declaraciones durante la ceremonia de entrega de equipamiento logístico para el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que consiste en chalecos antibala, fusiles y prendas.

En ese sentido, recalcó que, en el marco del estado de emergencia, anunciará en los próximos días una nueva adquisición de equipamiento para dicha institución con el fin de combatir la criminalidad.

Además de Jerí y Tiburcio, en la ceremonia participaron el ministro de la Producción, César Quispe, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.