Desde el Centro de Convenciones de Lima

La silla que estuvo vacía vuelve a ocuparse. A pocos minutos de iniciarse CADE Ejecutivos 2025, el Centro de Convenciones de Lima se siente distinto. En los pasillos, los equipos de comunicación afinan los últimos detalles, los empresarios conversan en pequeños círculos y los organizadores revisan una y otra vez el protocolo.

Aquí está Gestión, siguiendo de cerca la previa de la inauguración, mientras todos esperan la llegada del presidente José Jerí, cuyo discurso está programado para las 3:50 p.m.

La expectativa no es menor. Hace cuatro años que un jefe de Estado no participa en CADE, ya sea de manera presencial o virtual. El último fue Pedro Castillo, en 2021, cuando intervino a distancia por las restricciones sanitarias y la convulsa coyuntura política.

“Tienen todas las garantías para invertir en el Perú… el Perú es para todos los peruanos. La política tiene que estar al servicio del país", dijo aquella vez el mandatario, hoy preso en Barbadillo.

Desde entonces, la silla reservada para el mandatario quedó vacía. Dina Boluarte, pese a ser invitada, optó por no asistir en 2022, 2023 y 2024.

Hoy, en cambio, las miradas están puestas en Jerí. Su presencia marca un gesto político hacia el sector privado, que ha pedido en reiteradas ocasiones señales claras de estabilidad, reglas previsibles y un ambiente propicio para invertir.

Mientras en el auditorio se ajustan micrófonos y se revisa la pantalla principal, varios asistentes comentan -con cautela- que su mensaje podría ser una oportunidad para recomponer puentes con el empresariado.

A esta hora, el flujo de invitados aumenta. Funcionarios, gerentes generales y representantes gremiales toman asiento, revisan sus teléfonos y aguardan el inicio de la ceremonia.

En minutos comenzará la inauguración. El auditorio ya está lleno, la prensa se acomoda y el murmullo va bajando. Todo apunta a que CADE 2025 recuperará algo que no se veía desde hace varios años: un presidente hablando frente al foro empresarial más influyente del país. Sólo falta que Jerí cruce la puerta.