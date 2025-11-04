El presidente José Jerí participará de CADE 2025, lo que marca el retorno de un mandatario al foro empresarial. Foto: Presidencia,
El presidente José Jerí participará de CADE 2025, lo que marca el retorno de un mandatario al foro empresarial. Foto: Presidencia,
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Desde el Centro de Convenciones de Lima

La silla que estuvo vacía vuelve a ocuparse. A pocos minutos de iniciarse , el Centro de Convenciones de Lima se siente distinto. En los pasillos, los equipos de comunicación afinan los últimos detalles, los empresarios conversan en pequeños círculos y los organizadores revisan una y otra vez el protocolo.

Aquí está Gestión, siguiendo de cerca la previa de la inauguración, mientras todos esperan la llegada del presidente , cuyo discurso está programado para las 3:50 p.m.

LEA TAMBIÉN: CADE 2025: un retrato de los costos y la logística detrás de un mega evento corporativo

La expectativa no es menor. Hace cuatro años que un jefe de Estado no participa en , ya sea de manera presencial o virtual. El último fue Pedro Castillo, en 2021, cuando intervino a distancia por las restricciones sanitarias y la convulsa coyuntura política.

“Tienen todas las garantías para invertir en el Perú… el Perú es para todos los peruanos. La política tiene que estar al servicio del país", dijo aquella vez el mandatario, hoy preso en Barbadillo.

LEA TAMBIÉN: Javier Milei no viene a CADE 2025: ¿Por qué canceló su participación?

Desde entonces, la silla reservada para el mandatario quedó vacía. Dina Boluarte, pese a ser invitada, optó por no asistir en 2022, 2023 y 2024.

Hoy, en cambio, las miradas están puestas en . Su presencia marca un gesto político hacia el sector privado, que ha pedido en reiteradas ocasiones señales claras de estabilidad, reglas previsibles y un ambiente propicio para invertir.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori y Carlos Álvarez no participarán en CADE Ejecutivos 2025

Mientras en el auditorio se ajustan micrófonos y se revisa la pantalla principal, varios asistentes comentan -con cautela- que su mensaje podría ser una oportunidad para recomponer puentes con el empresariado.

A esta hora, el flujo de invitados aumenta. Funcionarios, gerentes generales y representantes gremiales toman asiento, revisan sus teléfonos y aguardan el inicio de la ceremonia.

En minutos comenzará la inauguración. El auditorio ya está lleno, la prensa se acomoda y el murmullo va bajando. Todo apunta a que recuperará algo que no se veía desde hace varios años: un presidente hablando frente al foro empresarial más influyente del país. Sólo falta que Jerí cruce la puerta.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.