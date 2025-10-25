CADE Ejecutivos 2025 no contará con la presencia de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, dos de los seis aspirantes presidenciales que estaban invitados a la conferencia empresarial.

Fuerza Popular informó que no se sumarán a la cita empresarial por complicaciones en agenda de quienes “eventualmente podrían postular a la presidencia” en las elecciones del 2026, sumado a que su proceso interno para definir candidaturas no está en curso.

En tanto, Carlos Álvarez, de País para Todos, consideró “un honor” que IPAE lo invite al CADE 2025, pero criticó a esta reunión, ya que “se dirige a ejecutivos y un público selecto”.

“Me pregunto, ¿por qué de repente no se incluye en la CADE a emprendedores? A gente que nos cuente sus experiencias de hacer empresa en un país con tantas dificultades", dijo en un video.

Cabe añadir que CADE Ejecutivos 2025 tiene en el radar a los mencionados, así como a Mario Vizcarra (Perú Primero), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y César Acuña (Alianza para el Progreso).