El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación que presentó César Acuña contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo que sostuvo que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña,vulneró el principio de neutralidad electoral.

“Resuelve: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don César Acuña Peralta, gobernador del Gobierno Regional de La Libertad; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N. 00964-2025-JEE-HCYO/JNE, del 29 de setiembre de 2025, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo”, señala la resolución.

De acuerdo al JEE de Huancayo Acuña incumplió con la norma al asistir a un acto partidario de Alianza para el Progreso (APP) en la plaza Huamanmarca, de la mencionada ciudad, el 20 de septiembre.

La resolución de la entidad determinó que Acuña incurrió en faltas según el reglamento electoral y le advirtió que no repita estas acciones, pues se aplicaría sanciones y multas a su agrupación política.

En dicho evento, Acuña pronunció un discurso apoyando a los candidatos de su partido político, mientras se mostraba su imagen junto al símbolo de APP.

El JEE interpretó estos hechos como propaganda electoral efectuada por una autoridad durante el ejercicio de sus funciones.

Una vez emitida la resolución, se remitió el caso a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad para que tome las medidas que correspondan de acuerdo a sus competencias.