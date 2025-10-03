El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se refirió a la posibilidad de que Juan José Santiváñez, quien recientemente renunció al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, postule al Congreso por su partido en las elecciones del 2026.

Acuña reveló que aún no ha conversado con Santiváñez y que los partidos políticos deberán buscar candidatos que aporten valor a las organizaciones.

“Todavía no se ha acercado con nosotros, no hemos conversado y recuerden que los partidos también tienen que buscar las mejores posibilidades, gente que sume y no reste. En ese sentido, todavía hay tiempo”, mencionó en Canal N.

Acuña explicó que el partido busca postulantes con excelentes credenciales y, ante la consulta sobre las cualidades de Santiváñez, respondió que el partido debería evaluarlo antes de aceptarlo como candidato al Congreso.

“La verdad no sé, tendría que evaluarlo el partido que lo acepte”, mencionó.

Cabe recordar que Santiváñez presentó su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a menos de dos meses de asumir el cargo, justificando esta decisión por la disposición de participar en las próximas elecciones, según su carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Horas antes de formalizar su salida, el Congreso había programado para el 3 de octubre el debate y votación de una moción de censura en su contra, cumpliendo el Reglamento del Parlamento.