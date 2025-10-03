César Acuña sobre posible candidatura de Santiváñez por APP: “No hemos conversado”. Foto: Gobierno Regional de La Libertad
César Acuña sobre posible candidatura de Santiváñez por APP: “No hemos conversado”. Foto: Gobierno Regional de La Libertad
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , se refirió a la posibilidad de que , quien recientemente renunció al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, postule al Congreso por su partido en las elecciones del 2026.

reveló que aún no ha conversado con y que los partidos políticos deberán buscar candidatos que aporten valor a las organizaciones.

“Todavía no se ha acercado con nosotros, no hemos conversado y recuerden que los partidos también tienen que buscar las mejores posibilidades, gente que sume y no reste. En ese sentido, todavía hay tiempo”, mencionó en Canal N.

LEA TAMBIÉN: APP evaluará respaldo a censura de Santiváñez: “Tampoco apoyaremos si no hay argumentos”

explicó que el partido busca postulantes con excelentes credenciales y, ante la consulta sobre las cualidades de , respondió que el partido debería evaluarlo antes de aceptarlo como candidato al Congreso.

“La verdad no sé, tendría que evaluarlo el partido que lo acepte”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: César Vásquez no descarta postular en comicios del 2026: “Aún tengo una semana para pensarlo”

Cabe recordar que a menos de dos meses de asumir el cargo, justificando esta decisión por la disposición de participar en las próximas elecciones, según su carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Horas antes de formalizar su salida, el Congreso había programado para el 3 de octubre el debate y votación de una moción de censura en su contra, cumpliendo el Reglamento del Parlamento.

Acuña explicó que el partido busca postulantes con excelentes credenciales y, ante la consulta sobre las cualidades de Santiváñez, respondió que el partido debería evaluarlo antes de aceptarlo. Foto: GEC | Paloma del Solar
Acuña explicó que el partido busca postulantes con excelentes credenciales y, ante la consulta sobre las cualidades de Santiváñez, respondió que el partido debería evaluarlo antes de aceptarlo. Foto: GEC | Paloma del Solar

TE PUEDE INTERESAR

César Acuña vulneró neutralidad electoral, según deteminó JEE
Dina Boluarte anuncia medidas para combatir el crimen durante última sesión del Conasec
Congreso: priorizarán pago de sentencias judiciales a personas con enfermedad avanzada

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.