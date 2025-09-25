APP evaluará respaldo a censura de Santiváñez: “Tampoco apoyaremos si no hay argumentos”. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
APP evaluará respaldo a censura de Santiváñez: “Tampoco apoyaremos si no hay argumentos”. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Luis Valdez, secretario general de (APP), indicó que el partido evaluará respaldar la .

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, indicó que este tipo de decisiones se toman incluso el mismo día de la votación.

“Nosotros siempre evaluamos hasta el día de la votación. Pero tampoco si es que no hay argumentos o fundamentos para ello”, acotó.

Asimismo, no co-gobierna con Dina Boluarte y que el compromiso de la organización política es con el Perú.

No hay ningún co-gobierno. Nuestra alianza es con el Perú y vamos a dar todo el esfuerzo posible para que este gobierno termine y que los peruanos puedan elegir a un presidente que les garantice esperanza, desarrollo, bienestar. Y eso pasa por mantener a las instituciones estables y sobre todo sin ningún tipo de ambición política que pueda generar”, añadió.

Un grupo de congresistas presentó una moción de censura contra por una presunta “falta de idoneidad, confianza y probidad” en el sector que dirige.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, , adelantó que el Ejecutivo respetará la decisión que adopte el ante esta moción.

Luis Valdez, secretario general de APP, precisó a su vez que el partido que representa no co-gobierna con Boluarte y que el compromiso es con el Perú. (Foto: Andina)

