Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), indicó que el partido evaluará respaldar la nueva moción de censura al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, indicó que este tipo de decisiones se toman incluso el mismo día de la votación.

“Nosotros siempre evaluamos hasta el día de la votación. Pero tampoco vamos a apoyar una censura si es que no hay argumentos o fundamentos para ello”, acotó.

Asimismo, precisó que APP no co-gobierna con Dina Boluarte y que el compromiso de la organización política es con el Perú.

“No hay ningún co-gobierno. Nuestra alianza es con el Perú y vamos a dar todo el esfuerzo posible para que este gobierno termine y que los peruanos puedan elegir a un presidente que les garantice esperanza, desarrollo, bienestar. Y eso pasa por mantener a las instituciones estables y sobre todo sin ningún tipo de ambición política que pueda generar”, añadió.

Un grupo de congresistas presentó una moción de censura contra Juan José Santiváñez por una presunta “falta de idoneidad, confianza y probidad” en el sector que dirige.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, adelantó que el Ejecutivo respetará la decisión que adopte el Congreso ante esta moción.