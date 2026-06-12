A menos de dos meses de terminar su mandato, el Gobierno de José María Balcázar estaría preparando un decreto supremo con impacto tributario. Se plantearían modificaciones alrededor del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), del régimen de drawback y cambios en determinados mecanismos de percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Lo que busca el Ejecutivo es elevar los ingresos fiscales del Estado, mediante ajustes en estos impuestos, en un contexto de anuncio reciente de un nuevo crédito suplementario para obras, propuesta que ha sido remitida al Congreso esta semana.

Sin embargo, el impulso de estas medidas tributarias han despertado preocupación por lo que cambiarían las condiciones con las que ya inició el año, destacaron desde ComexPerú.

“Expresamos nuestra preocupación por las medidas tributarias que estaría impulsando el Poder Ejecutivo a pocas semanas del cambio de Gobierno. Un Gobierno de salida no debería modificar reglas tributarias relevantes ni alterar las condiciones bajo las cuales las empresas toman decisiones de inversión, producción y contratación. Introducir cambios de esta magnitud en plena ejecución del año fiscal genera incertidumbre y debilita la confianza necesaria para sostener la actividad económica formal” , indicaron en un comunicado este viernes 12 de junio.

Profundizando sobre el ISC, se buscaría aumentarlo para la cerveza, otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En el primer caso, por ejemplo, se apuntaría a modificar el componente específico del ISC a 0,0535% de la UIT (S/ 5,500) por litro. Esto sería un equivalente a S/ 3.

Respecto a las tasas ad valorem según grado alcohólico, estas serían entre el 25% y 48%.

“Asimismo, cuestionamos el uso recurrente del ISC como una herramienta principalmente orientada a incrementar la recaudación. Este impuesto no fue diseñado para atender necesidades fiscales de corto plazo. Utilizarlo con fines predominantemente recaudatorios desnaturaliza su propósito y debilita la predictibilidad que requiere el entorno de negocios”, comentaron.

La Sunat está a cargo de la recaudación de impuestos. | Foto: Andina.

Adicionalmente, se buscaría la reducción del drawback a 1% con vigencia desde julio de 2026, cambios en la deducibilidad de gastos de vehículos empresariales, la incorporación de pollos vivos, mercurio y cianuros al régimen de percepciones del IGV, la percepción de 1.5% para combustibles desde julio de 2026, entre otros.

Desde el gremio advirtieron que el deterioro reciente de las cuentas fiscales responde, en buena medida, “a decisiones del Congreso que incrementaron las presiones sobre el gasto público”.

“Por ello, cualquier estrategia de consolidación fiscal debe incluir una revisión seria de la calidad y eficiencia del gasto estatal, y no limitarse a trasladar mayores cargas a quienes ya operan dentro de la formalidad”, precisaron.

La prioridad, antes de aumentar impuestos, debe estar en ampliar mecanismos de recaudación o reducir instrumentos que contribuyen a la competitividad de las exportaciones, sostuvieron.

“Corresponde discutir cómo gastar mejor los recursos públicos. Corregir los desequilibrios fiscales generando incertidumbre y cambiando las reglas de juego a última hora es una mala señal para quienes invierten, producen y generan empleo formal. El Perú necesita estabilidad y reglas claras, no medidas de último minuto que terminen afectando su competitividad”, complementaron.