El presidente José María Balcázar anunció que, en las próximas horas, el Gobierno presentará al Congreso de la República el crédito suplementario destinado a financiar proyectos de continuidad y nuevas obras en el país.

El mandatario sostuvo que el Gobierno no distrae fondos en gastos burocráticos, sino que prioriza intervenciones que respondan a las necesidades del país.

“Para financiar los proyectos de continuidad de obras y las obras nuevas que se vienen, estamos presentando hoy mismo el crédito suplementario. Al mismo tiempo, estamos presentando un proyecto al Congreso para que nos aprueben, en esta legislatura, la nueva captación de ingresos que nos permita financiar todo el crédito suplementario”, afirmó.

El objetivo del Ejecutivo, con esta medida, es impulsar una mayor inversión en el país, como vía para generar empleo, ampliar oportunidades y reducir la pobreza de manera sostenible.

Asimismo, el jefe de Estado advirtió que la falta de inversión e industrialización limita las posibilidades de desarrollo nacional, por lo que consideró necesario avanzar hacia proyectos de mayor alcance que permitan beneficiar a la ciudadanía.

“Si continuamos con estos tipos de situaciones, de que no se invierte y no se industrialice en el país, es un camino sin retorno. La pobreza aumenta cada día y esa no es la solución”, precisó.

En otro momento, el mandatario destacó que el Gobierno viene destrabando proyectos de gran impacto en diversas regiones y promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la educación superior de los jóvenes peruanos.

“Estamos incluyendo Puno, Cusco, estamos destrabando proyectos de gran alcance para que beneficien a las grandes mayorías nacionales. Estamos creando universidades para que los hijos del pueblo se eduquen mejor”, añadió.

Además, señaló que su gestión dejará encaminadas líneas de trabajo vinculadas a la industrialización del país, especialmente en sectores estratégicos como la minería, con el propósito de que el Perú no se limite a exportar materias primas.