Gobierno presentará ante el Congreso crédito suplementario para financiar obras en el país. (Foto de AFP)
Gobierno presentará ante el Congreso crédito suplementario para financiar obras en el país. (Foto de AFP)
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Redacción Gestión
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y nuevas obras en el país.

El mandatario sostuvo que

“Para financiar los proyectos de continuidad de obras y las obras nuevas que se vienen, estamos presentando hoy mismo el crédito suplementario. Al mismo tiempo, estamos presentando un proyecto al Congreso para que nos aprueben, en esta legislatura, la nueva captación de ingresos que nos permita financiar todo el crédito suplementario”, afirmó.

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El objetivo del Ejecutivo, con esta medida,

Asimismo,

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“Si continuamos con estos tipos de situaciones, de que no se invierte y no se industrialice en el país, es un camino sin retorno. La pobreza aumenta cada día y esa no es la solución”, precisó.

En otro momento,

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“Estamos incluyendo Puno, Cusco, estamos destrabando proyectos de gran alcance para que beneficien a las grandes mayorías nacionales. Estamos creando universidades para que los hijos del pueblo se eduquen mejor”, añadió.

Además, señaló que su gestión dejará encaminadas líneas de trabajo vinculadas a la industrialización del país, especialmente en sectores estratégicos como la minería, con el propósito de que el Perú no se limite a exportar materias primas.

El objetivo del Ejecutivo es impulsar una mayor inversión en el país, como vía para generar empleo, ampliar oportunidades y reducir la pobreza de manera sostenible. Foto: Congreso.
El objetivo del Ejecutivo es impulsar una mayor inversión en el país, como vía para generar empleo, ampliar oportunidades y reducir la pobreza de manera sostenible. Foto: Congreso.

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