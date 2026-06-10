Concepción Carhuancho ha estado involucrado en casos emblemáticos de corrupción, que involucran a personajes como Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Foto: difusión
Concepción Carhuancho ha estado involucrado en casos emblemáticos de corrupción, que involucran a personajes como Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Foto: difusión
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses al juez Richard Concepción Carhuancho. La decisión reside en que el magistrado incluyó a Nicanor Boluarte en una diapositiva de un curso y habría adelantado opinión, dado que luego dictó cárcel provisional.

Además,

Según información difundida por la decisión planteada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, no fue aprobada por unanimidad. Solo recibió el respaldo de Gino Ríos, Rafael Ruíz y Víctor Chanduví; mientras que se opusieron Germán Serkovic, Cayo Galindo y Jaime de la Puente.

Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue quien ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori en 2018. Foto: GEC
Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue quien ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori en 2018. Foto: GEC
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Chanduví tuvo el voto dirimente tras el empate entre magistrados. Hasta el momento no hay una resolución para que se ejecute la suspensión.

Hace unos días, el juez Concepción Carhuancho dio charlas en institutos privados y cantó “Triciclo Perú”, de Los Mojarras, hecho que generó cierta inquietud en las esferas judiciales, debido a que “involucraba la imagen del Poder Judicial”. No obstante, estos cargos no habrían prosperado.

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A la par, Concepción Carhuancho tiene otro proceso disciplinario por inaplicar leyes que prescriben delitos de lesa humanidad —aprobada por el Congreso en 2024—.

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