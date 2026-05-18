La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer este lunes 18 de mayo la relación de postulantes declarados aptos y no aptos dentro del concurso público de méritos para la selección y designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cargo que quedó vacante tras la renuncia de Piero Corvetto.

Según el cronograma establecido para el proceso, la siguiente etapa corresponde a la evaluación de conocimientos, programada para el 21 de mayo . Posteriormente, los candidatos deberán pasar por la evaluación curricular, el desarrollo de un estudio de caso, la entrevista personal y las pruebas de confianza. La designación y juramentación de la nueva autoridad electoral está prevista para el 3 de julio de 2026 .

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El pleno de la JNJ declaró aptos a siete postulantes:

Ernesto Antonio Aranda Vergara

Augusto Ernesto Bernuy Alva

Raúl Edmundo Caro Tumba

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo

Hialmer Saturnino Ordinola Calle

Amparo Ortega Campana

José Alfredo Pérez Duharte

En contraste, 14 aspirantes fueron considerados no aptos en esta etapa del concurso. La lista está conformada por Boris Apagüeño Aspajo, Jorge Félix Balarezo Rengifo, Eber Humberto Cabañas López, José Luis Contreras Zapata, Teresa Giovanna Durand Silva, David César Espinoza Acosta, Arturo Luigi Ferrari Carrasco, José Francisco Gálvez Montero, Daniel Alberto Juárez Fernández, Eric Franklin Paz Meléndez, Willy Ramírez Chavarry, Manuel Isidro Vásquez Flores, Yvan Mao Vera Velarde y Marco William Ydrogo Bustamante.

Lista de postulantes aptos para la jefatura de la ONPE. Foto: X.

Convocatoria tras renuncia de Corvetto

La convocatoria al concurso fue aprobada por la JNJ luego de la renuncia irrevocable presentada por Piero Corvetto el pasado 21 de abril, en medio de cuestionamientos derivados de los problemas registrados durante la primera vuelta electoral del 12 de abril.

Entre las incidencias reportadas se incluyeron retrasos en la instalación de mesas de sufragio, inconvenientes en la transmisión de información, fallas vinculadas a dispositivos de almacenamiento y reportes sobre pérdida de actas, principalmente en Lima Metropolitana.

A través de una comunicación remitida a la presidencia de la JNJ, Corvetto señaló que estos hechos terminaron afectando su permanencia al frente del organismo electoral.

En la actualidad, la conducción interina de la ONPE recae en el abogado Bernardo Pachas, quien se desempeñaba como gerente general de la institución.