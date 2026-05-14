Tras la agitada jornada electoral del 12 y 13 de abril, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, dio un paso al costado y fue sometido a una serie de investigaciones debido a las irregularidades cometidas en materia logística. Poco después, se abrió un concurso para conocer a su reemplazo.

De acuerdo con RPP, son 21 los postulantes inscritos en el concurso público. Aquellos que tengan observaciones en su documentación tendrán el 13 y 14 de mayo para corregirlas y continuar en el proceso.

Según la Junta Nacional de Justicia, el concurso deberá acabar el 3 de julio. Para esta fecha se espera la juramentación del nuevo jefe de la ONPE.

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El medio citado señala que entre los postulantes figuran abogados con posgrado en derecho constitucional, derecho empresarial y penal económico, así como técnicos vinculados a la ingeniería de sistemas, electrónica, estadística e informática y economía.

La JNJ inició un proceso disciplinario contra Corvetto por presunta falta grave en elecciones 2026. Foto: difusión

Figuran antiguos aspirantes como David César Espinoza Acosta, Teresa Giovanna Durand Silva, José Alfredo Pérez Duharte e Yvan Mao Vera Velarde, principalmente.

La JNJ hará público el 18 de mayo el listado de postulantes aptos, y posteriormente se desarrollarán etapas eliminatorias como evaluación de conocimientos, de hoja de vida y sustentación del plan de trabajo, pruebas de confianza y entrevista personal para encontrar al nuevo jefe de la ONPE.