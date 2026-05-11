JEE Lima Centro 1 oficializó las cifras de cómputo en distritos de su jurisdicción. Foto: JNE
JEE Lima Centro 1 oficializó las cifras de cómputo en distritos de su jurisdicción. Foto: JNE
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Redacción Gestión
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El en los distritos de su jurisdicción, en los cuales ocupó el primer lugar el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Hugo León, presidente del JEE Lima Centro 1, informó que López Aliaga obtuvo el 24.4% de los votos, seguido del Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, con 17.98%.

“La jurisdicción del JEE Lima Centro 1 incluye Cercado de Lima, Jesús María y Breña (...) Estamos hablando de poco más de 378 mil votos”, dijo.

León acotó que son conscientes de “la necesidad de obtener resultados oportunos”.

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Vale informar que en la jornada de este 11 de mayo se esperan también los resultados del JEE Lima Centro 2, así como en diversos puntos regionales del JEE.

López Aliaga obtuvo la victoria tras resultados del JEE Lima Centro 1. A la fecha, el candidato asegura que no reconocerá lo que dicte el JNE porque hubo fraude. Foto: GEC
López Aliaga obtuvo la victoria tras resultados del JEE Lima Centro 1. A la fecha, el candidato asegura que no reconocerá lo que dicte el JNE porque hubo fraude. Foto: GEC

Una vez que hayan terminado

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