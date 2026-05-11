El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 anunció los resultados presidenciales en los distritos de su jurisdicción, en los cuales ocupó el primer lugar el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Hugo León, presidente del JEE Lima Centro 1, informó que López Aliaga obtuvo el 24.4% de los votos, seguido del Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, con 17.98%.

“La jurisdicción del JEE Lima Centro 1 incluye Cercado de Lima, Jesús María y Breña (...) Estamos hablando de poco más de 378 mil votos”, dijo.

León acotó que son conscientes de “la necesidad de obtener resultados oportunos”.

Vale informar que en la jornada de este 11 de mayo se esperan también los resultados del JEE Lima Centro 2, así como en diversos puntos regionales del JEE.

López Aliaga obtuvo la victoria tras resultados del JEE Lima Centro 1. A la fecha, el candidato asegura que no reconocerá lo que dicte el JNE porque hubo fraude. Foto: GEC

Una vez que hayan terminado estas audiencias, se procederá a la oficialización de los resultados de las elecciones generales del 2026.

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Al cierre de esta nota, Roberto Sánchez ocupa el segundo lugar con 2′004,538 votos (12%), y lo sigue Rafael López Aliaga con 1′989,994 votos (11.914%).