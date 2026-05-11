El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó este lunes que el sistema electoral ya pasa por auditorías antes, durante y después de la votación; en ese sentido, mencionó estar a favor de controles adicionales que refuercen la confianza ciudadana rumbo a la segunda vuelta de 2026.

Detalló que, en la fase previa, se somete a prueba el software encargado del conteo de votos, el cual puede ser contrastado manualmente mediante cruces de información, tal como viene haciendo la Defensoría con datos de fuente abierta y los padrones publicados tras el escrutinio.

En esa línea, sostuvo que, a partir de este contraste, han verificado que “el sistema de la ONPE está funcionando adecuadamente bien”.

Añadió que actualmente el sistema electoral se encuentra en una etapa de auditoría para verificar el funcionamiento de los sistemas y que el Jurado Nacional de Elecciones viene cumpliendo su deber.

Frente a la posibilidad de una auditoría internacional adicional, el defensor se mostró de acuerdo con los mecanismos de control que permitan revisar los resultados, el procesamiento y la preparación del proceso electoral.

Recordó que una auditoría de un tercero podría acordarse dentro del propio sistema electoral o ser ordenada excepcionalmente por instancias como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional en casos de gravedad.

Sobre posible indulto a Pedro Castillo

Sobre las versiones de que se estarían dando pasos para un indulto o una gracia presidencial al exmandatario Pedro Castillo, Gutiérrez calificó ese escenario como especulativo.

Precisó que la Constitución reconoce como prerrogativa del presidente de la República la facultad de otorgar gracias presidenciales, mientras que la ley define el comité, el procedimiento y las reglas que deben seguirse en cada caso.

En esa línea, dijo que el propio presidente y el Ministerio de Justicia han anunciado la intención de conceder gracias presidenciales a internos con graves problemas de salud y mayores de 80 años, en línea con la ley y con los tratados y convenciones suscritos por el Perú sobre protección de adultos mayores.

“Entonces, dentro de la defensa de los derechos fundamentales y en nuestra actuacipon como Defensoría del Pueblo, nosotros secundamos esa posición; es más, estamos haciendo llegar al Ejecutivo todos nuestros informes para que pueda hacerse un trabajo prolijo, pero en ningún momento he escuchado que esto esté siendo para oficializar algún indulto o alguna gracia a determinada persona en específico”, agregó.