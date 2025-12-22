El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, dijo que por ahora no podría dar una opinión sobre pase al retiro a es generales y generales de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, dijo que próximamente su institución emitirá un pronunciamiento respecto.

El domingo se conoció que el gobierno de José Jerí oficializó los pases al retiro en la Policía de cuatro tenientes generales y 21 generales, entre ellos el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy.

Añadió que la situación “está regulada por ley” y espera que las decisiones del pase al retiro “no estén alejadas de una ponderación adecuada”.

“Es un tema que está regulado por ley y que todavía no me atrevería a dar ningún pronunciamiento. Creo que todavía no se publican las resoluciones, esto tendrá que en su momento seguramente publicarse y nosotros sacaremos el pronunciamiento que el caso convenga”, declaró a RPP.

Salario de Dina Boluarte

Respecto del informe del Congreso que concluye que no corresponde otorgar pensión vitalicia en calidad de expresidente de la república por sucesión constitucional a Dina Boluarte, Gutierrez dijo que la sucesión constitucional está “legislada en la Constitución”. Además, remarcó que el Parlamento “no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen”.

“Si muere el presidente, sus vicepresidentes, ellos tienen sucesión constitucional, porque está legislado en la Constitución, con todos los derechos que eso implica. Que es muy distinto a una sucesión legal, que no está en la Constitución, porque lo demás estaría alejado del principio de legalidad, de taxatividad, y sobre todo sería una afrenta al Estado constitucional de derecho”, sostuvo.