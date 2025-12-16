Ciro Castillo enfrenta una orden de detención preliminar de 15 días y una medida de allanamiento, mientras continúa su búsqueda a nivel nacional. (Foto: Gobierno Regional del Callao)
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, descartó que la institución haya filtrado información durante el operativo desplegado para lograr la captura de

Arriola sostuvo que la investigación es conducida por el Ministerio Público, y calificó como incongruente la posibilidad de una filtración desde la propia Policía.

“Sería paradójico, totalmente incongruente que la misma Policía, que trabaja de manera muy reservada y solicita la detención, pueda facilitar información”, manifestó el jefe policial.

Añadió que ni los comandos ni el personal operativo cuentan con información sensible que pueda ser utilizada para alertar al investigado.

No se descarta que esté fuera del país

El comandante general indicó que Ciro Castillo no ha sido ubicado en su domicilio desde hace cuatro días, por lo que no se descarta que el suspendido gobernador regional del Callao se encuentre fuera del país.

No obstante, precisó que la búsqueda continúa a nivel nacional, en cumplimiento de la orden judicial vigente.

en el Gobierno Regional con el fin de evitar un vacío de poder en la administración del primer puerto.

La vicegobernadora Edita Vargas asumió la titularidad en el Gobierno Regional.

Comandante general de la PNP niega filtración en búsqueda de Ciro Castillo. (Foto: Andina)
