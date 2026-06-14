El presidente José María Balcázar anunció que reprogramó para el miércoles 17 su viaje a Roma, donde se reunirá con el papa León XIV, para poder monitorear la situación ante las manifestaciones anunciadas en el marco de las Elecciones 2026.

El mandatario explicó que debía viajar el lunes 15 de junio, pero decidió postergar dos días debido al contexto de avance del conteo de actas y la posibilidad de eventuales protestas en las próximas horas.

“Los acontecimientos han motivado a que haga reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efectos de poder estar atento a que no haya ningún tipo de interferencias respecto de las Elecciones, conversar con los actores principales, ver cómo debe actuar de forma correcta y todo lo que se pueda anticipar a cualquier acontecimiento”, señaló en RPP.

Balcázar señaló que se reunirá con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para evaluar la respuesta del Estado frente a posibles protestas. Asimismo, indicó que dará instrucciones a la PNP para respetar las marchas y no hacer uso innecesario de la fuerza.

El mandatario afirmó que el derecho a la manifestación es propio de toda democracia, pero llamó a la ciudadanía a ejercerlo respetando los “cánones democráticos”.

Pedido sobre uso de las Fuerzas Armadas

Sobre el pedido del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en la seguridad del centro de Lima, Balcázar dijo que está de acuerdo, pero que la solicitud será evaluada en el Consejo de Ministros de este lunes.

“Creo que su petición para mí resulta pertinente; sin embargo, en la evaluación que vamos a hacer en la mañana determinaremos lo que corresponde, pero creo que sí es necesario”, añadió.

Como se recuerda, el Congreso aprobó el viaje de Balcázar a Roma del 15 al 19 de junio para reunirse con el papa León XIV, en el marco de visita programada del sumo pontífice al Perú en noviembre.

Sin embargo, desde el último viernes se han desplegado contingentes policiales en el centro de Lima ante las marchas en respaldo al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuyas concentraciones recorrieron la Plaza San Martín y en donde se sumaron diversas organizaciones civiles.