Moody's también se refirió al dinamismo de la economía peruana durante el 2025. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El debilitamiento institucional registrado desde el 2016 a la fecha significó que el Perú pierda el selecto estatus “A” en su calificación crediticia y no pueda recuperarlo. La rebaja de “A3” a “Baa1” se concretó en el 2021 y no cambio más.

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