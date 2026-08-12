El puerto del Callao contará con una nueva tecnología: shore power. Así lo dio a conocer DP World, quien inauguró en el Muelle Sur su sistema junto a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey. ¿De qué se trata?

“[El Muelle Sur] se convirtió en la primera terminal portuaria de Latinoamérica en ofrecer esta tecnología para buques portacontenedores con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, certificadas mediante I-REC”, mencionó la empresa en un comunicado.

Al término de la ceremonia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, complementó: “Hoy se ha inaugurado una conexión [que podrán tener las embarcaciones que llegan al puerto] a la red eléctrica del terminal: shore power. Con este sistema, los motores [de las naves] que funcionan a través de combustibles fósiles dejarán de operar [mientras atraquen en el puerto del Callao] y se conectarán a la red eléctrica, por tanto, empiezan a funcionar con energía limpia y disminuyen la contaminación [...]”.

Muelle Sur, puerto del Callao. Inauguración del sistema Shore Power de DP World. Fuente: Presidencia del Perú

Rey agregó que esto coloca al Perú en una nueva posición. “En todos los puertos se puede replicar, pero los operadores tendrán que invertir, replicar el sistema y hacer que funcione. Esta tecnología solo se aplica en el 3% de los puertos del mundo. Es un avance significativo para el Callao ”, destacó. Esto también fue mencionado por la propia empresa.

Durante la ceremonia se realizó la conexión de la primera nave de la línea naviera CMA CGM (CMA CGM PLATINUM) en utilizar el sistema Shore Power en DP World Callao. Este proyecto se suma a inversiones adicionales por más de US$ 1,300 millones que la compañía considera necesarias para continuar fortaleciendo la infraestructura y ampliar la capacidad del Muelle Sur a más de 4.3 millones de TEU anuales.

“La puesta en operación del Shore Power marca un hito para el sistema portuario peruano y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de una infraestructura portuaria más competitiva y sostenible [...]”, señaló Carlos Merino, CEO de DP World en Perú, Ecuador y Colombia.

Actualmente, alrededor del 80% de los buques que arriban al Muelle 3 de DP World Callao cuenta con sistemas compatibles con esta tecnología, lo que facilitará su adopción desde el inicio de las operaciones.

El sistema permitirá, aseguró la empresa, evitar la emisión de más de 6,300 toneladas de CO₂e al año y reducir en más de 90% las emisiones de NOx, SOx y material particulado generadas por los motores auxiliares durante la permanencia de las embarcaciones en puerto. Asimismo, contribuirá a reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire en el Callao.

Piden inversión más allá del corto plazo

En ese momento, la presidenta Fujimori abrió la conversación a un tema más amplio: la inversión privada.

“[...] El Perú necesita inversión privada, innovación, empresas que tengan la capacidad y la voluntad de mirar más allá del corto plazo. [También necesita] un Estado que acompañe ese esfuerzo, que genere condiciones para invertir, que dé seguridad jurídica, que promueva la competencia y que facilite la incorporación de nuevas tecnologías. Porque cuando el sector privado innova, invierte y genera empleo, y el Estado establece las condiciones adecuadas para que esa inversión pueda desarrollarse, el gran beneficiado es el país”, declaró ante el público y la prensa.

Hay que recordar que la inversión privada creció, según la última cifra disponible, 13.2% en el primer trimestre de este año, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este fue su mayor nivel desde el último tramo del 2012 (si se excluye el rebote del 2021, tras la pandemia).

Además, las expectativas empresariales están en aumento. Cuando se les consulta a las compañías sobre la inversión a 3 y 12 meses, obtienen 59.2 y 67.3 puntos, respectivamente. Es decir, aumenta el optimismo respecto a los meses previos (más de 50 puntos es terreno positivo).

Muelle Sur en el puerto del Callao, de DP World, inaugura nueva tecnología. Fuente: Presidencia del Perú

Alza de combustibles en la selva

Le consultaron al ministro del MTC sobre la situación en Ucayali, donde transportistas reclaman que el precio del combustible se ha disparado y que algunos grifos tienen stock limitado.

“La reflexión que hago como peruano es que el mundo está atravesando una situación de aumento del precio de los combustibles. Además, en el Perú tenemos años de ineficiencia de una empresa inmensa, como Petroperú, que nos ha quitado miles de millones de soles del bolsillo. Ese es un tema que se tiene que solucionar de alguna manera [...] Es todo un reto de parte de los problemas que podrá resolver este Gobierno”, mencionó.

Añadió: “Es un tema que vamos a conversar hoy en Consejo de Ministros [lo del alza del combustible], pero esto corresponde ser atendido al sector de Energía y Minas (Minem) y de Economía y Finanzas (MEF). ¿Por qué el MEF? Porque existe la posibilidad de establecer un subsidio”.