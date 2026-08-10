Inversiones.io anunció el lanzamiento de Crowd Asset, un mecanismo que permitirá a esas compañías captar recursos directamente de inversionistas privados mediante la emisión de acciones o instrumentos de deuda. Ampliarán así sus opciones de financiamiento fuera del crédito tradicional.

Valentín Bonnet, cofundador y gerente general de la firma, empresa de crowdfunding supervisada por la SMV, dijo que el nuevo modelo nace tras identificar una necesidad recurrente entre las desarrolladoras inmobiliarias.

“Durante los últimos años hemos financiado proyectos inmobiliarios mediante crowdfunding y observamos que muchas promotoras requerían capital para seguir creciendo, pero no necesariamente querían incrementar su nivel de endeudamiento con préstamos. Algunas buscaban incorporar nuevos socios estratégicos, y esa necesidad dio origen a Crowd Asset”, señaló.

Valores

A diferencia del crowdfunding inmobiliario tradicional, en el que los inversionistas financian proyectos específicos, la fintech permitirá invertir directamente en empresas mediante la adquisición de valores de capital o deuda.

“Nuestro objetivo es democratizar el acceso a rondas de inversión que históricamente estaban reservadas para fondos de inversión o inversionistas institucionales”, indicó Bonnet.

La plataforma se enfocará en empresas inmobiliarias que desarrollan proyectos dirigidos a los segmentos C y D, donde existe una importante brecha de financiamiento y una demanda de vivienda que supera la oferta disponible, acotó.

Manuel Balcázar, general manager de B&B Soluciones Legales Inmobiliarias, considera que el financiamiento participativo todavía enfrenta una etapa de aprendizaje en el mercado local, principalmente por la falta de confianza y de familiaridad de las empresas con este mecanismo.

“Es una nueva forma de financiarse, pero implica un nivel importante de transparencia. En algunos casos, las empresas medianas aún tienen dificultades para ordenar y transparentar determinados aspectos de su negocio”, sostuvo.

Consideró que aunque esta alternativa puede representar una oportunidad importante para empresas que necesitan capital, su crecimiento no será inmediato.

“Las empresas deben asimilar que los inversionistas pueden llegar a ser socios. Eso implica un aprendizaje de ambas partes: de las compañías, que deben transparentar y ordenar mejor su información, y de los inversionistas, que deben comprender los riesgos y las características de este tipo de inversión”, manifestó.