Lo anterior contrasta con el resultado del mercado asegurador en su conjunto (-9.07% en el 2025 frente al año previo).

En entrevista con Gestión, el CEO de la firma aseguradora, Mario Ventura, detalla que este año la compañía será cauta con los resultados esperados por el entorno electoral y gastos planificados.

¿Cuál es el balance del negocio de Protecta al cierre del año pasado?

En el negocio de los seguros de vida, la gestión de inversiones es lo que termina diferenciando un año excelente de uno normal.

En el 2025, tuvimos un crecimiento de casi 26% interanual en el resultado de las inversiones, mientras que la industria creció muy poco (2.4%, según la SBS, comparando el cierre del 2025 con el del año previo).

Tomando en cuenta ese crecimiento, ¿a cuánto ascendieron las ganancias del portafolio?

El resultado de las inversiones (de Protecta) llegó a S/ 330 millones en el 2025. Ello condiciona o explica gran parte del resultado de casi S/ 49 millones de utilidad neta de la empresa ese año.

¿En qué invierte principalmente? ¿La compañía ha cambiado su estrategia?

Protecta siempre ha tenido participaciones importantes en el tema de inversiones inmobiliarias, tenemos entre el 25% y 27% (del portafolio) en ese sector. Y esa tendencia también es seguida por el resto del mercado.

Protecta e Interseguro fueron los pioneros, y el resto de compañías cada vez muestran un crecimiento de su nivel de inversión inmobiliaria absoluto en soles y también en la participación, en el total. Ello valida que el rubro de bienes raíces es un potenciador del resultado y permite dar mejores pensiones y mejores rentas.

¿En qué tipo de inmuebles invierte?

Tradicionalmente, ha sido más en el rubro comercial. Hoy en día, por la mayor escala de la compañía y las mayores ventas, estamos ampliando un poco el espectro y ya no solamente invertimos en tiendas, sino en el sector industrial.

Lo tradicional entre las aseguradoras ha sido invertir en oficinas. En nuestro caso, hubo más preferencia en la parte comercial. Para que tengas una idea, este año el plan es invertir S/ 160 millones en bienes raíces.

El resultado de las inversiones de Protecta llegó a S/ 330 millones en el 2025.

Diversificación

¿En cuántos inmuebles invierte actualmente?

Estamos hablando de casi 400 activos diferentes, en Lima y a nivel nacional; en muchas capitales de provincias, por ejemplo, está muy diversificado. Estamos presentes en los 20 corredores comerciales de la gran área metropolitana de Lima.

¿Invierte en inmuebles que están en proyecto?

No solamente proyectos, más bien compramos inmuebles que ya están listos y se lo arrendamos a largo plazo a un operador que necesita estar en esa ubicación.

¿Diría que las inmobiliarias están cubriendo el espacio que han dejado las AFP?

Las AFP se han visto obligadas a replantear en qué invierten a raíz de los riesgos que tienen que enfrentar (por los retiros de los fondos), básicamente por el riesgo de liquidez (imposibilidad de poder enfrentar obligaciones inmediatas, en este caso, con los afiliados).

Resultados de inversiones

Protecta espera obtener utilidades de entre S/ 49 millones y S/ 50 millones este año, similar a la del 2025. “Nosotros siempre preferimos fijarnos una expectativa prudente y, si sale mejor, genial, pero no queremos ser sobre auspiciosos tampoco en un entorno de elecciones, donde debemos ser cautos”, dijo Mario Ventura, CEO de la empresa.

“Estamos invirtiendo mucho en tecnología, digitalización, gobierno de datos y demás. Son inversiones pensando en el crecimiento (de la empresa) a 10 años”, añadió.

La firma, además, espera que los resultados de sus inversiones aumenten en 15% este año.

Mario Ventura, CEO de Protecta Security (Foto: Martín Pauca)