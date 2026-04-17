Activos. Protecta invierte en 400 activos inmuebles, en Lima y a nivel nacional, reveló Mario Ventura.
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Guillermo Westreicher Herrera
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La aseguradora Protecta, abocada a los productos de vida, sobre todo la renta particular, obtuvo el año pasado un beneficio neto de casi S/ 49 millones, lo que significó un incremento de 21.4% con respecto del 2024, ¿qué tan destacable fue ese avance?

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