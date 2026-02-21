Así, los desembolsos realizados por los afiliados al sistema privado de pensiones (SPP) ya suman S/ 25,000 millones, según Credicorp. Aunque este monto es inferior aún a los S/ 31,000 millones estimados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Dicho efecto no solo se limita al capital retirado, comentó Arturo García, docente de Esan, también implica la pérdida de la oportunidad de aprovechar ciclos favorables en los mercados.

“En los últimos dos años, tanto a nivel local como internacional, los mercados financieros han registrado resultados destacados. La bolsa local ofreció retorno de doble dígito, así como plazas del exterior. Quienes retiraron fondos no participaron de este repunte”, manifestó.

La lógica de los fondos previsionales radica en la visión de largo plazo, más allá de fluctuaciones coyunturales, el crecimiento económico global ha mostrado una tendencia sostenida al alza, dijo García.

En sus 33 años de funcionamiento en el país, los fondos de pensiones han generado una rentabilidad promedio anual lde entre 6.5% y 7%, comentó.

De acuerdo con Economática, en el 2025, el fondo 1 -más conservador- ganó en promedio 10.31%; el fondo 2 -de riesgo balanceado- rentó 11.32%; y el fondo 3 -más arriesgado- rindió 18%.

Por tanto, los afiliados que retiraron sus fondos en busca de una mejor rentabilidad deberán conseguir retornos superiores a los mencionados anteriormente.

El economista subraya que, aunque haya periodos de volatilidad -como la crisis financiera del 2008 o la caída global provocada por la pandemia en 2020-, los mercados tienden a recuperarse.

“Los retiros de fondos para la jubilación no solo reducen el ahorro acumulado, sino también el potencial de crecimiento futuro del fondo”, expresó.