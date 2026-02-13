El origen de las gestoras de estos fondos se remonta al 2008. (Foto: Andina)
El origen de las gestoras de estos fondos se remonta al 2008. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo
Omar Manrique
mailOmar Manrique

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha puesto sobre la mesa un problema que se arrastra hace años: la falta de regulación de las ofertas privadas de fondos de inversión administrados por entidades que hoy no están bajo su supervisión.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.