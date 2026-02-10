En marzo del 2021, estos instrumentos lograron un récord de inversionistas y de monto administrado, pero pocas semanas después, con la irrupción de Pedro Castillo en la escena política local y la falta de claridad sobre el rumbo económico del país que este provocó, empezó una sangría que no cesó hasta entrado el 2023. En solo dos años, salieron de los fondos mutuos 100,000 personas.

Sin embargo, luego del verano del 2023, con una menor inestabilidad política y, sobre todo, una atractiva rentabilidad originada en el buen desempeño de las acciones y bonos en los mercados internacionales que se prolonga hasta ahora, los mencionados fondos se aliviaron y comenzaron a atraer inversionistas.

Máximo

Los buenos rendimientos ayudaron a la recuperación y así, en el 2025, ingresaron unos 73,000 partícipes a los fondos mutuos con lo que cerraron ese ejercicio en 490,012, el mayor número de incorporaciones en 18 años, desde el 2007 (casi 100,000 ingresos), poco antes de que estallara la crisis financiera.

Más aún, el repunte cobra un cariz más llamativo porque la semana pasada la cifra de inversionistas de estos fondos alcanzó el medio millón, según la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

“La industria de fondos mutuos en el Perú alcanzó al 2 de febrero último dos hitos históricos: el número de partícipes superó los 500,000 inversionistas y el patrimonio administrado excedió los S/ 60,000 millones, luego de que en julio del 2025 se superó el máximo histórico de partícipes registrado en marzo del 2021, consolidándose desde entonces una tendencia de crecimiento sostenida en la participación de inversionistas”, dijo el gremio.

El valor del patrimonio gestionado se recuperó luego de la caída observada tras la pandemia, cuando bajó hasta S/ 28,100 millones, en diciembre del 2022, destacó el Banco Central de Reserva (BCR).

En suma, lo que empujó a los inversionistas a tomar riesgo fueron, sobre todo, los buenos resultados de los activos financieros, tanto en renta fija como en renta variable.

El número de partícipes superó los 500,000 inversionistas hace unos días. (Foto: Carolina Urra/Diario Gestión)

Rentabilidad

De ese modo, el crecimiento promedio respecto de diciembre del 2022 hasta ahora asciende a 31.5% anual.

“La dinámica reciente del patrimonio (en fondos mutuos) se puede deber más a la búsqueda de rentabilidad (por parte de los inversionistas)”, sostiene el rector de la política monetaria.

Rolando Luna Victoria, gerente de inversiones de Faro Capital, coincide con ese análisis y asegura que el crecimiento del mercado de fondos mutuos se explica por la búsqueda de mayor rendimiento.

“Las personas han retirado fondos de su AFP, o la CTS, y cuando dan la vuelta se dan cuenta de que en los bancos ya las tasas han caído. La Reserva Federal (de Estados Unidos) recortó su tasa, y el BCR también. Entonces, los (retornos de los) depósitos a plazo en soles y en dólares ya son bien bajos, no son como antes”, afirmó a Gestión.

Más competidores

El ejecutivo considera que otro factor que ha impulsado el mercado de fondos mutuos es la mayor cantidad de competidores a nivel local.

“Estoy viendo más interés de esa persona acostumbrada a su depósito a plazo por un poco de renta variable. Eso no pasaba antes. Yo creo que está asociado con el marketing local. Hay más competidores, más información y se están animando (por invertir en fondos mutuos)”, expresó.

Además, hizo mención a que un contexto de menores tasas de interés, como fue notorio en el 2025, ha favorecido tanto la renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda) como la renta variable (acciones). Y vislumbró que se espera en este año recortes adicionales por parte de los bancos centrales, por lo que esa tendencia continuaría.

Analistas señalan que los nuevos excedentes que generan las personas se están invirtiendo en fondos mutuos y menos en depósitos a plazo.

Alternativa

Ronald Casana, CEO de Equilibrium Financiero, manifestó que los fondos mutuos son como una alternativa intermedia, en términos de riesgo, entre los depósitos bancarios y las acciones.

“El inversionista peruano no está acostumbrado a arriesgar tanto todavía. Entonces, como una salida entre el ahorro clásico y antes de llegar a lo que es la bolsa, está intentando con el fondo mutuo que tiene diferentes planes”, aseveró.

Los fondos mutuos serían como una alternativa intermedia, en términos de riesgo. (Foto: Manuel Melar/Diario Gestión)

Tipos de fondos

Actualmente, los fondos de renta fija en moneda extranjera constituyen la categoría predominante (equivalente a 39% del patrimonio), seguidos por los fondos de renta mixta en moneda extranjera (31.8%) y, en menor medida, los fondos de renta fija en moneda nacional (19.5%).

“En cuanto a la base de inversionistas, el número de partícipes superó los 480,000 en noviembre del 2025, recuperándose del retroceso registrado entre el 2021-2022. El crecimiento ha sido particularmente importante en los fondos de renta fija en moneda extranjera, que casi duplicaron su número de inversionistas en el último bienio”, resaltó el BCR.

Lo anterior refleja una mayor diversificación, así como la mayor accesibilidad que ofrecen las plataformas digitales de distribución de los fondos, de acuerdo con el instituto emisor.

Fondos tienen elevado potencial de crecimiento

En una perspectiva regional, el tamaño actual del mercado de fondos mutuos en el país denota un importante potencial de crecimiento, según FMP.

Al cierre del tercer trimestre del 2025, países como Chile, Colombia, México y Brasil registran bases de partícipes significativamente mayores, con 3.7 millones, 2.6 millones, 14.8 millones y más de 27 millones de inversionistas, respectivamente, precisó.

Asimismo, el patrimonio administrado en el mercado local representa alrededor de 5.5% del PBI, un nivel aún reducido frente a economías comparables como Colombia (8.8%), México (14.2%), Chile (28.4%) y Brasil (63.2%), sostuvo.

“Esta brecha refleja una oportunidad estructural para seguir profundizando el mercado de capitales y ampliar el acceso de los hogares a instrumentos de inversión que favorecen el ahorro de largo plazo, la diversificación del riesgo y una mejor planificación financiera”, añadió.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.