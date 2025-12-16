Los Fondos Mutuos administraron S/ 57,586 millones al cierre de noviembre del 2025, lo que representa un crecimiento de 21.89% en los últimos 12 meses y un avance mensual de 0.95%, indicó hoy la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (FMP).

En el penúltimo mes del año, la industria registró un fuerte dinamismo de inversionistas, alcanzando los 482,342 partícipes, impulsados por la incorporación de 71,068 nuevos inversionistas en el último año.

Solo en noviembre ingresaron 6,769 nuevos partícipes, la cifra mensual más alta registrada en 2025, lo que evidencia un incremento significativo del interés por estos instrumentos. A dicha fecha, el 69.83% de los inversionistas mantiene posiciones en fondos de deuda, informó Fernando Osorio, secretario general de la FMP.

El directivo destacó también que la oferta de productos alcanzó los 201 fondos mutuos al cierre de noviembre. Asimismo, en el acumulado del año, el número de partícipes aumentó 15.55% y el patrimonio administrado creció 19.42%.

¿Cuáles fueron los fondos más rentables?

En lo que va del año, los fondos de renta variable denominados en dólares han liderado en rendimiento, concentrando los tres mejores resultados del mercado peruano.

El Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF, administrado por El Dorado SAF, logró un retorno de 52.77%; seguido por el Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Latam FMIV, con 41.66%; y Credicorp Capital Acciones FMIV, que registró 35.46% al cierre de noviembre.

¿Qué sucedió en el mercado durante noviembre?

Durante el mes de noviembre, el desempeño de la industria de fondos mutuos se desarrolló en un entorno global caracterizado principalmente por una cautela en la renta variable global, pese a sólidos resultados corporativos, por valoraciones elevadas en tecnología y la incertidumbre monetaria.

También por la debilidad del sector tecnológico, con acciones de crecimiento cayendo 1.3% y los títulos de valor superándolas en 3.5 p.p., debido a temores sobre valuaciones y expectativas de IA.

Asimismo, por el rezago de mercados emergentes, afectados por caídas en países con alta exposición tecnológica como Corea y Taiwán; y la rotación hacia sectores defensivos, donde salud y consumo básico superaron a los sectores cíclicos.

Por su parte, la renta fija estuvo estable, con bonos globales cerrando planos o con un ligero avance de 0.2%, apoyados por expectativas de menor crecimiento y posibles recortes de tasas en Estados Unidos.

Así mismo, durante noviembre, el entorno local se caracterizó por el récord de inversión pública, alcanzando los 49,168 millones de soles (+5% interanual), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

También por una inflación anualizada a la baja, que descendió a 1.23% a nivel nacional y 1.37% en Lima Metropolitana, según el INEI.

Por su parte, el tipo de cambio estuvo estable, fluctuando entre S/ 3.36 y S/ 3.39 en las últimas semanas, en un contexto de superávit comercial que continúa fortaleciendo al sol peruano; mientras que la tasa de referencia se mantuvo en 4.25%, en un contexto de inflación controlada y expectativas ancladas.

Fondos Mutuos

Los fondos mutuos se caracterizan por su flexibilidad en los montos de inversión y en las oportunidades en que se pueden realizar estas inversiones. Existen fondos mutuos que permiten inversiones desde S/ 20 o US$ 5.

Los fondos mutuos también ofrecen mayores rentabilidades frente a las alternativas tradicionales como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo.

Asimismo, se cuenta con la gestión profesional de expertos que eligen las mejores oportunidades de inversión. Finalmente se puede disponer del dinero en cualquier momento de manera fácil y rápida.

Son entidades autorizadas a vender cuotas de Fondos Mutuos los bancos, financieras, agentes de bolsa y otras autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Los asociados a la FMP son: BBVA Asset Management SAF, Credicorp Capital SAF, Fondos Sura SAF, Interfondos y Scotia Fondos.