Continúa el retiro de fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), ahora sin cronograma, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio a conocer los primeros datos de este proceso.

Finalizadas las fechas establecidas según el número de DNI, la SBS tiene registro de 3.1 millones de trabajadores que solicitaron el desembolso de sus ahorros para la vejez.

Así lo comunicó el superintendente Sergio Espinosa, quien precisó que esto representa la salida de S/ 17,900 millones del sistema previsional privado, un 20% menos comparado con el séptimo retiro.

Si bien este monto es menor que el esperado por el regulador, el plazo para solicitar estos recursos sigue vigente hasta enero del 2026.

Tras estos primeros desembolsos, el funcionario lamentó que cerca de 4 millones de afiliados se hayan quedado con saldo cero en sus cuentas individuales de capitalización.

Aunque, aclara que corresponde a trabajadores jóvenes que posiblemente vuelvan a acumular fondos en los próximos años.

En este escenario, Espinosa puntualizó que aún se debe esperar hasta el cierre del proceso para ver el verdadero impacto.