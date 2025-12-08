En el Parlamento se ha planteado liberar los fondos de la ONP. (Foto: Composición EC: Andina)
En el Parlamento se ha planteado liberar los fondos de la ONP. (Foto: Composición EC: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Al igual que en el Sistema Privado de Pensiones, un proyecto de ley busca habilitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de Oficina de Normalización Previsional (ONP), ¿es viable?

TE PUEDE INTERESAR

Peruanos pierden bono demográfico, ¿quiénes pagarán los platos rotos?
CTS: 8 de cada 10 trabajadores se quedan sin fondo de desempleo, ¿qué opciones tienen?
El mayor pecado financiero de los jóvenes peruanos hoy, ¿cómo pueden limpiarse?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.