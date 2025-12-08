La propuesta fue presentada en la Comisión de Economía por el legislador Américo Gonza del Grupo Parlamentario Perú Libre. Aún su debate y aprobación está pendiente dentro de la comisión, luego de lo cual pasaría al Pleno.

En el análisis costo-beneficio del proyecto, se indica que los recursos que se retiren de la ONP provendrían de los propios aportes de los afiliados.

ONP funciona bajo un esquema de reparto. (Foto: ANDINA)

Sin embargo, lo anterior no se corresponde con el modelo de la ONP. Bajo ese sistema de reparto, los aportes que realizan los trabajadores actuales financian las pensiones de quienes cobran una jubilación hoy, explicó Jorge Montoya, exjefe de la ONP.

“(La ONP) es un fondo común. Los trabajadores actuales pagan las pensiones actuales. No es que se crea una cuenta propia como en un sistema privado, sino que ese dinero se gasta inmediatamente”, sostuvo el experto.

“Eso (el modelo de la ONP) hace que en la lógica del sistema público no tenga asidero un retiro porque los fondos no existen, ahí mismo se usó el dinero”, añadió.

Con respecto al paralelo que se pueda hacer con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), Montoya señaló que este último correspondía a un fin determinado (financiar construcción de viviendas) que no era previsional, y además el monto del aporte era cuantificable.

Sin embargo, en el caso de la ONP, existe un registro “parcial”. “Desde el año 1999 hasta la actualidad, sí está nominalizado (se puede distinguir la contribución de cada afiliado) porque el aporte comenzó a ser a través de la Sunat. Lo anterior son registros físicos, no está sistematizado”, comentó.

Desde el Congreso se ha propuesto habilitar el retiro de hasta 4 UIT de la ONP. (Foto: Andina)

“Desde el 80 hasta el 99 tendrías que ir a verificar caso por caso para saber cuánto aportó (cada persona) en esa época”, agregó.