A partir de este viernes 5 de diciembre, los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
- Viernes 5 de diciembre: apellido paterno de la A a la C.
- Miércoles 10 de diciembre: apellido paterno de la D a la L
- Jueves 11 de diciembre: apellido paterno de la M a la Q.
- Viernes 12 de diciembre: apellido paterno de la R a la Z.
- Convenios Internacionales: viernes 15 de diciembre
- Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de diciembre.
- Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): 22 al 29 de diciembre.
Ley 30003 Pensiones Pesqueros
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del del 22 al 29 de diciembre.
Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación. Cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro: 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Pago de pensiones a la Administración Pública noviembre 2025 (Decreto Ley N° 20530)
- Jueves 11
- Ministerio de Educación (inc. Universidades)
- Ministerio de Energía y Minas.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Ministerio de Defensa.
- Poder Judicial.
- Ministerio Público.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ministerio de Justicia.
- Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.
- Contraloría General de la República.
- Congreso de la República.
- Ministerio Agrario y Riego.
- Presidencia del Consejo de Ministros.
- Viernes 12
- Ministerio del Interior.
- Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Defensoría del Pueblo.
- Lunes 15
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio del Ambiente.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Registro Nacional de identificación y Estado Civil.
- Martes 16
- Ministerio de la Producción.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- Junta Nacional de Justicia.
- Jurado Nacional de Elecciones.
- Tribunal Constitucional.
Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.