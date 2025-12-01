Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de diciembre 2025 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para este mes. Foto: El Peruano.
Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de diciembre 2025 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para este mes.
A partir de este viernes 5 de diciembre, los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la .

Cronograma para el pago de ONP

  • Viernes 5 de diciembre: apellido paterno de la A a la C.
  • Miércoles 10 de diciembre: apellido paterno de la D a la L
  • Jueves 11 de diciembre: apellido paterno de la M a la Q.
  • Viernes 12 de diciembre: apellido paterno de la R a la Z.
  • Convenios Internacionales: viernes 15 de diciembre
  • Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803
  • Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de diciembre.
  •  (): 22 al 29 de diciembre.
Ley 30003 Pensiones Pesqueros

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio: del del 22 al 29 de diciembre.

Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación. Cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro: 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Pago de pensiones a la Administración Pública noviembre 2025 (Decreto Ley N° 20530)

  • Jueves 11
  • Ministerio de Educación (inc. Universidades)
  • Ministerio de Energía y Minas.
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Ministerio de Defensa.
  • Poder Judicial.
  • Ministerio Público.
  • Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Ministerio de Justicia.
  • Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.
  • Contraloría General de la República.
  • Congreso de la República.
  • Ministerio Agrario y Riego.
  • Presidencia del Consejo de Ministros.

  • Viernes 12
  • Ministerio del Interior.
  • Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  • Defensoría del Pueblo.

  • Lunes 15
  • Ministerio de Salud.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
  • Ministerio de Cultura.
  • Ministerio del Ambiente.
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  • Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

  • Martes 16
  • Ministerio de la Producción.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
  • Oficina Nacional de Procesos Electorales.
  • Junta Nacional de Justicia.
  • Jurado Nacional de Elecciones.
  • Tribunal Constitucional.

Si tienes alguna duda o consulta

La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

