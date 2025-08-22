El Congreso acumula un total de 25 proyectos de ley que plantean el retiro de hasta S/ 21,400, equivalente a 4 UIT, de los aportes a la AFP y ONP, propuestas que esperan ser debatidas por la Comisión de Economía, como paso previo para llegar al Pleno. Aquí los detalles.

De esta cantidad, 24 proyectos de ley proponen retiros de los aportes a la AFP y uno, a la ONP, mientras el Ejecutivo y la SBS reiteran su rechazo a nuevas liberaciones de fondos.

¿Qué ocurrió en la legislatura pasada?

Como se sabe, durante la legislatura anterior, presidida por Ilich López, la Comisión de Economía no emitió dictamen sobre los proyectos de retiro de fondos de las AFP. La decisión se postergó porque se esperaba la publicación del reglamento de la Ley de modernización del sistema previsional, lo que congeló el debate pese a la presión de algunos congresistas.

La situación actual en el Congreso

En la presente legislatura, el nuevo presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores (Fuerza Popular), adelantó que está en contra de nuevos retiros. De hecho, en la primera sesión que dirigió no incluyó este tema en la agenda.

Sin embargo, congresistas como José Luna Gálvez (Podemos Perú) insisten en que se debe priorizar el debate, y señala que millones de afiliados atraviesan dificultades económicas y requieren acceder a sus fondos.

¿Qué proponen los proyectos de ley?

De los 24 proyectos de ley presentados, 19 proponen un retiro extraordinario de 4 UIT (S/ 21,400). Otros plantean la disponibilidad del 95.5%, del 100%, o retiros por casos especiales como enfermedades terminales, estudios o viaje definitivo.

Entre los más activos se encuentran legisladores de Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, APP y Juntos por el Perú. En conjunto, las propuestas buscan ampliar las causales o flexibilizar el acceso a los fondos de los afiliados.

Retiro de Hasta S/ 21,400 o 4 UIT (la mayoría)

Esta es la propuesta más recurrente, con 19 proyectos de ley que buscan autorizar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 21,400. El objetivo principal es impulsar la economía y aliviar la carga financiera de los afiliados.

Retiro del 95.5%

Esta categoría agrupa proyectos que proponen retirar casi totalidad de los fondos previsionales.

PL 10170/2024-CR (Digna Calle, Podemos Perú): Autoriza a los aportantes a disponer de hasta el 95.5% de sus fondos en casos específicos como enfermedad terminal, desempleo, migración y estudios. PL 10989/2024-CR (Jhaec Espinoza Vargas, Acción Popular): Faculta a los afiliados a retirar hasta el 95.5% del total de sus fondos disponibles en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Retiro por otros motivos

PL 10903/2024-CR (Jhaec Espinoza Vargas, Acción Popular): Faculta el retiro de hasta 1 UIT mensual (S/ 5,350) para afiliados en situación de desempleo. PL 11416/2024-CR (Magaly Ruíz, APP): Autoriza un retiro excepcional de hasta 3 UIT (S/ 16,050) de los fondos del Sistema Privado de Pensiones. PL 11385/2024-CR (Margot Palacios Huamán, No agrupada): Propone un retiro extraordinario de hasta 5 UIT (S/ 26,750) ante la situación de recesión económica.

Retiro extraordinario de la ONP

Por otro lado, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los aportes a la ONP.

Además, la iniciativa propone incrementar las pensiones a S/ 900 para aportantes de 65 años con al menos 10 años de aportes, y a S/ 1,300 para quienes acrediten 15 años de aportes.

En ese sentido, la medida alcanzaría a los afiliados activos o exaportantes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que no accedieron a jubilación.

Impacto de retiros anteriores

Cabe señalar que desde el 2020 se aprobaron siete retiros extraordinarios, lo que dejó 2.3 millones de cuentas en cero. Además, si se aprobara un nuevo retiro, hasta 8.8 millones de afiliados podrían quedarse sin fondos, lo que encendió las alertas de especialistas y organismos supervisores.

Postura del Ejecutivo

Por otro lado, el Ejecutivo mantiene su oposición a nuevos retiros. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, advirtió que estas medidas “no solucionan los problemas de las familias y solo debilitan la protección en la vejez”.

Además, la SBS alertó que los retiros afectan el mercado de capitales y los recursos fiscales. En esa misma línea, Pérez Reyes subrayó que el Gobierno apuesta por la modernización del sistema previsional y no por vaciar las cuentas de los afiliados.