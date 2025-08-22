El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, sostuvo que una buena política pública debe apuntar a fortalecer el sistema de pensiones y, en esa línea, se mostró en desacuerdo con los proyectos de ley que proponen retiros de las AFP y de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Igualmente se mostró en desacuerdo con la libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

“Yo he hecho una declaración de principio siempre y es que un Gobierno o un Estado tiene que hacer todo su esfuerzo para que los trabajadores tengan protección social. Es decir, cuando se queden sin empleo tengan recursos como la CTS, y cuando se jubilen tengan una pensión”, señaló.

“Todo lo que afecta esas posibilidades no es bueno para el país, porque si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso perjudica a los trabajadores. Por eso es que la buena política pública es fortalecer el sistema previsional”, agregó.

Durante el lanzamiento de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026, Daniel Maurate enfatizó que desde el Ministerio de Trabajo se apunta a construir una política fuerte de previsión social en el Perú.

“Eso significa que los trabajadores puedan tener recursos cuando se queden sin empleo hasta que se reenganchen en otro puesto de trabajo o que tengan una pensión cuando se jubilen”, manifestó.

Por otra parte, al ser consultado sobre cuando saldría el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (AFP y ONP), el ministro indicó que aún no hay fecha para su publicación.

“En cuanto lo tengamos daremos a conocer, no solamente la fecha, sino también los pormenores y detalles de cómo estará saliendo el reglamento”, aseveró.