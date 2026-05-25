Un sismo de magnitud 6.5 sacudió esta tarde Tacna . El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 16:52 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 240 km al sur de Tacna.

De acuerdo con los reportes iniciales difundidos en redes sociales, el movimiento telúrico fue sentido con regular intensidad.

Sismo en Chile

El sismo también se sintió en Chile, según los primeros reportes, fue de 6.9 en la región de Antofagasta.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 17.52 horas y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0312

Fecha y Hora Local: 25/05/2026 16:52:44

Magnitud: 6.5

Profundidad: 129km

Latitud: -20.17

Longitud: -70.10

Intensidad: III Tacna

Referencia: 240 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/NSBYfCSZSN — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 25, 2026

Indeci no han reportado daños materiales ni víctimas

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños materiales ni víctimas. No obstante, se recomienda a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante sismos, como ubicar rutas de evacuación y tener lista la mochila de emergencia.

Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo

Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:

Antes de un sismo

Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.

Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.

Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.

Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.

Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.

Durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

Después de un sismo