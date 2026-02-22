Un sismo de magnitud 5.1 sacudió esta tarde Pisco . El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 17:36 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 42 km al oeste de Pisco, Pisco - Ica.

De acuerdo con los reportes iniciales difundidos en redes sociales, el movimiento telúrico fue sentido con regular intensidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0100

Fecha y Hora Local: 22/02/2026 17:36:14

Magnitud: 5.1

Profundidad: 42km

Latitud: -13.59

Longitud: -76.96

Intensidad: III-IV Pisco

Referencia: 82 km al O de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 22, 2026

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.1 ocurrido a 82 km al O de Pisco, Pisco – Ica. pic.twitter.com/supPGS7oUj — COEN - INDECI (@COENPeru) February 22, 2026

Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo

Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:

Antes de un sismo

Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.

Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.

Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.

Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.

Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.

Durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

Después de un sismo