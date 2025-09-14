Únete a nuestro canal
El (IGP) elevó la alerta del en Arequipa a naranja debido a un aumento en su actividad eruptiva, tras registrarse una fumarola de más de 5000 metros acompañada de explosiones, cenizas y flujos piroclásticos.

, la alerta naranja corresponde a un incremento importante de la , incluyendo mayor actividad sísmica, explosiones frecuentes y emisión continua de cenizas a gran altura.

La coordinadora del Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul), Katherine Vargas, indicó que se emitió una alerta de dispersión de cenizas para Huambo, Huanca y otros centros poblados cercanos.

Esta advertencia se da debido a que las partículas volcánicas pueden afectar la calidad del aire y la vida de las comunidades.

remarcó que el monitoreo se realiza las 24 horas desde el Cenvul en Arequipa, lo cual permite informar en tiempo real a la población y autoridades sobre la situación.

sobre las localidades de Huambo y Huanca requiere un seguimiento estricto de la calidad del aire y del impacto en cultivos y salud. Por ello, el IGP recomendó tomar precauciones y evitar la exposición directa a la ciudadanía local.

se encuentra ubicado en Caylloma, a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Es considerado el segundo volcán más activo del Perú y ha tenido una historia de constantes emisiones de gases, cenizas y explosiones con fragmentos de roca.

La entidad geofísica remarcó que el monitoreo del volcán se realiza las 24 horas desde el Centro Vulcanológico Nacional en Arequipa, lo cual permite informar en tiempo real a la población y autoridades sobre la situación. Foto: difusión.
