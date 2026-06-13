Tras la apertura de su tercera sede en La Molina en 2023 —que se sumó a sus operaciones en Jesús María y al Centro Médico de Camacho—, la Clínica San Felipe, perteneciente al grupo Pacífico Salud, acelera una nueva etapa de expansión. La clínica evalúa nuevos espacios en Lima para desarrollar una cuarta sede, mientras fortalece su oferta de especialidades, prepara el lanzamiento de su propio seguro de salud y redefine parte de su estrategia frente a un nuevo perfil de paciente. ¿Cuáles son sus principales apuestas para el 2026-2027?

Según detalló Rosa María Vásquez, gerente general de la Clínica San Felipe, el 2025 cerró con un crecimiento de 9% frente al 2024, cumpliendo las metas financieras y médicas de la compañía. El desempeño estuvo impulsado principalmente por la consolidación de la sede de La Molina, que en su tercer año de operación registró un crecimiento superior al 20%, por encima de las proyecciones iniciales. Con estos resultados, la clínica apunta a reforzar nuevas líneas estratégicas de cara a los próximos años.

El desempeño de La Molina llevó a ampliar la capacidad de urgencias y reforzar la presencia permanente de especialistas. (Foto: clínica San Felipe)

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Evaluación de apertura de cuarta sede en Lima Moderna

La Clínica San Felipe proyecta crecer 10% en el 2026, impulsada principalmente por sus planes de expansión. En ese contexto, la clínica evalúa la apertura de una cuarta sede en Lima Moderna, proyecto que actualmente se encuentra en etapa exploratoria. Según explicó Rosa María Vásquez, gerente general de la compañía, vienen analizando espacios en distritos como Surco, San Isidro y Miraflores, aunque aún no existe una ubicación definida. “Siempre buscando un crecimiento sostenido en Lima Moderna”, afirmó.

La futura sede replicaría el modelo implementado en La Molina, con una propuesta enfocada en atención comunitaria y servicios integrales. De concretarse, incorporaría áreas de urgencias, imágenes, hospitalización de día, cirugías ambulatorias y especialidades básicas.

Clínica San Felipe lanzará su propio seguro de salud durante este año para ampliar el acceso a la atención médica privada. (Foto: clínica San Felipe)

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Medicina preventiva y deportiva ante un nuevo perfil de paciente

Otro de los focos estratégicos de la Clínica San Felipe apunta al fortalecimiento de la medicina preventiva y deportiva, impulsado por un cambio en el perfil del paciente. Según explicó Rosa María Vásquez, hoy existe una mayor demanda de chequeos preventivos y servicios vinculados al bienestar, incluso entre adultos jóvenes. “Ahora ves a adultos jóvenes de 30 años haciéndose chequeos solo para asegurar que están bien”, comentó. La ejecutiva añadió que el paciente actual está “mucho más informado” y muestra mayor interés por hábitos relacionados con alimentación, ejercicio, descanso y manejo del estrés.

En respuesta a esta tendencia, la clínica ha venido reforzando áreas de rehabilitación y medicina deportiva en sus tres sedes. Solo en La Molina, el área vinculada a medicina deportiva y rehabilitación registró crecimientos de entre 12% y 15%, lo que llevó a ampliar capacidades y adquirir equipamiento especializado. Entre las nuevas incorporaciones destacan un ergoespirómetro, un dinamómetro y una caminadora de gravedad cero Air Force. “Prescribimos el ejercicio como parte de una receta médica”, afirmó Vásquez, al señalar que esta práctica incluso viene siendo aplicada en pacientes oncológicos.

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Ampliación y remodelación de la sede de Jesús María hacia 2027

La Clínica San Felipe prepara una nueva etapa de modernización para su sede principal en Jesús María, que actualmente concentra alrededor del 70% de sus operaciones. Según adelantó Rosa María Vásquez, la clínica proyecta ejecutar una ampliación y remodelación hacia el 2027, en línea con el crecimiento de la demanda y el objetivo de mejorar la experiencia del paciente.

El plan contempla reforzar áreas clave como emergencia, imágenes, consultorios y habitaciones. “Pensamos ampliar y remodelar la sede de Jesús María”, señaló Vásquez. La iniciativa se sumaría a las inversiones recientes realizadas en otras sedes, como la remodelación integral del Centro Médico de Camacho y la ampliación de capacidades en La Molina.

Lanzamiento de Seguro San Felipe

La Clínica San Felipe alista el lanzamiento de su propio producto de aseguramiento, el “Seguro San Felipe”, previsto para junio o julio de este año. Según explicó Rosa María Vásquez, la propuesta estará dirigida a personas que actualmente no cuentan con cobertura privada, en un mercado donde solo el 5% de la población accede a un seguro de salud privado.

La ejecutiva detalló que el nuevo seguro ofrecerá cobertura en emergencia, consultas ambulatorias y hospitalización, además de planes segmentados por edades, desde los 0 hasta los 85 años. “Está pensado en ser accesible para quienes hoy no pueden pagar un seguro privado”, afirmó Vásquez.

Apuesta por subespecialidades de alta complejidad

Otro de los focos estratégicos de la Clínica San Felipe para los próximos años será el fortalecimiento de subespecialidades médicas de alta complejidad. Según explicó Rosa María Vásquez, la clínica viene consolidando áreas como oncología pediátrica y neurocirugía pediátrica, ante una demanda que —afirmó— aún no está siendo atendida al 100% en el mercado. “Nos hemos consolidado porque hay una demanda que no está siendo atendida”, señaló la ejecutiva.

La compañía también viene impulsando una mayor subespecialización en traumatología, con especialistas enfocados exclusivamente en cadera, rodilla u hombro. A ello se suma el crecimiento de áreas como cardiología y traumatología, impulsado por una mayor demanda de chequeos preventivos y atención especializada. Según Vásquez, la estrategia apunta a fortalecer la resolución de casos complejos y diferenciar su oferta médica.