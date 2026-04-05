¿Cómo avanza el proyecto de ampliación de la Clínica Sanna San Borja?

Se trata de una iniciativa que ha sido replanteada tras la pandemia. Es un proyecto muy esperado que, después del COVID, redefinimos para adaptarlo a las necesidades actuales, con un enfoque más ambulatorio y mejores circuitos de atención, tanto verticales como horizontales. La obra ya culminó su fase de excavación y construcción de sótanos, y actualmente se encuentra en la etapa de edificación de la infraestructura superior . Ya está toda la excavación realizada y estamos empezando a construir hacia arriba.

¿Cuál es la fecha prevista de inauguración?

La fecha está prevista para finales del 2027, mientras que su entrada en operación se daría en el 2028.

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¿Cuál es la implicancia de este proyecto?

Es un proyecto emblemático para la red, que permitirá duplicar la capacidad de la clínica, pasando a contar de 110 a 220 camas. Esta nueva infraestructura se integrará con la actual sede, inaugurada en 1975, y marcará una mejora sustancial en la atención. Vamos a pasar de tener dos ascensores a contar con 11 en el nuevo proyecto, lo que reflejará claramente la diferencia en la experiencia para los pacientes.

Y en el caso del centro médico del Centro de Lima, ¿en qué etapa se encuentra?

Forma parte de la estrategia de expansión de la red de centros clínicos y se encuentra en una etapa inicial. Se trata de una iniciativa con alto potencial por su ubicación y área de influencia.

¿Con qué espacios contará este nuevo centro médico?

El establecimiento tendrá entre 10,000 y 11,000 metros cuadrados (m2) y estará enfocado principalmente en servicios ambulatorios, replicando el modelo de los centros clínicos que Sanna ya opera. Incluirá una amplia oferta de consultorios y servicios de diagnóstico por imágenes. Será un centro ambulatorio completo; estamos definiendo el alcance de algunos servicios, como resonancia y tomografía. Este nuevo espacio estará ubicado en la avenida Arequipa, en un edificio que fue usado por Telefónica .

¿Y para cuándo se planea su inauguración?

El proyecto implica la remodelación integral de una infraestructura existente, por lo que su ejecución será más ágil que una obra desde cero. Esperamos que pueda estar listo hacia finales del 2026 o, de manera más conservadora, a inicios del 2027.

Sanna proyecta un centro médico en la avenida Arequipa, enfocado en servicios ambulatorios y diagnóstico. Foto: Sanna

¿Qué otro proyectos tiene en cartera SANNA?

La estrategia de la red apunta a seguir consolidando el primer nivel de atención, necesario para contener la demanda y evitar la sobrecarga de las clínicas. A la fecha, contamos con cinco clínicas de alta complejidad ubicadas en Lima (El Golf y San Borja), Trujillo (Sánchez Ferrer), Arequipa (Del Sur) y Piura (Belén). A ello se suma una red de centros clínicos distribuidos en distritos como La Molina, Chacarilla, Miraflores, Los Olivos, San Miguel y San Juan de Miraflores.

Con ello buscan llegar a todos los segmentos...

Como compañía venimos impulsando un modelo de atención más accesible a través de la alianza “Doctor Más”, orientado a poblaciones sin seguro. Actualmente, ya operamos un centro en Pro (Los Olivos) y hemos trazado un plan de expansión. Este espacio no opera como una clínica, sino como un centro clínico que brinda consultas en especialidades de alta demanda —como pediatría, gineco-obstetricia, urología y medicina general—, además de servicios de laboratorio e imágenes básicas.

¿Cómo es el proceso de atención?

Este modelo está diseñado para resolver atenciones de menor complejidad y, de ser necesario, derivar a los pacientes a otros niveles de atención dentro de la red. Si el paciente requiere escalar, estamos evaluando cómo asegurar la continuidad de su atención.

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¿A qué se proyectan con este centro de atención?

Proyectamos abrir al menos dos centros adicionales bajo este esquema . Estamos evaluando ubicaciones en zonas con baja penetración de seguros, donde el acceso a servicios de salud es más limitado. Las nuevas aperturas podrían concretarse hacia el segundo semestre de este año.

¿Cuál es la inversión estimada?

Implicarán una inversión conjunta cercana a US$ 1 millón, considerando la apertura de dos sedes.

Francisco Feliu, gerente general de Sanna: “Buscamos adaptar nuestra infraestructura a una atención más ambulatoria y eficiente”. Foto: Sanna

¿En qué otros proyectos se apoyan para el crecimiento de la red?

Otro eje de crecimiento es el desarrollo de servicios de teleconsulta y telemedicina, con el objetivo de ampliar la cobertura hacia zonas alejadas. Estas herramientas permiten mejorar la capacidad de diagnóstico y hacer más efectiva la atención remota.

¿Preparan otras ampliaciones dentro de su red?

Evaluamos replicar en Arequipa nuestro modelo de centros clínicos de primer nivel, complementando la operación de la clínica que tenemos. Esta sede ha mostrado una evolución sostenida en los últimos años. Contamos con 42 camas en una infraestructura mucho más amplia y consolidada.

¿Ya avanzan con el centro médico?

Vamos a implementar un primer centro clínico en la Ciudad Blanca, aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de definición. Estamos evaluando una locación para su desarrollo, en línea con el modelo que ya operamos en Lima. Nuetsra apuesta es replicar el formato tradicional de Sanna, con una oferta más robusta de servicios ambulatorios, que se asemeje más a los centros clínicos que tenemos en distritos como Miraflores, Los Olivos o San Miguel.

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¿En cuánto tiempo se tendría listo este nuevo centro médico?

No podría dar una fecha exacta de apertura pero el objetivo es concretar el proyecto dentro del año, sujeto al cierre de permisos y definiciones contractuales. Hoy avanzamos en la permisología y en la definición de la locación.

¿A cuánto asciende la inversión para este proyecto?

El desarrollo del centro clínico en Arequipa demandaría entre US$ 1.8 millones y US$ 2 millones, incluyendo equipamiento.

Claves

Turismo médico: En paralelo, Sanna mantiene su enfoque en el mercado peruano, aunque no descarta explorar oportunidades vinculadas al turismo médico en la región. “ Hoy estamos muy concentrados en el Perú, pero sí evaluamos la posibilidad de atraer pacientes de países vecinos ”, comentó.

En paralelo, Sanna mantiene su enfoque en el mercado peruano, aunque no descarta explorar oportunidades vinculadas al turismo médico en la región. “ ”, comentó. Bolivia: Indicó que existen acercamientos iniciales, especialmente con Bolivia, y que también se analiza el potencial en zonas como Tacna. “ Aún no hay nada concreto, pero vemos oportunidades interesantes ”, añadió el gerente general.

Indicó que existen acercamientos iniciales, especialmente con Bolivia, y que también se analiza el potencial en zonas como Tacna. “ ”, añadió el gerente general. Nivel operativo: la red registra alrededor de 1.8 millones de consultas ambulatorias al año, además de unas 33,000 cirugías y entre 28,000 y 30,000 hospitalizaciones en toda su red. Actualmente, la red Sanna cuenta con unos 30,000 afiliados. “Esperamos seguir expandiéndolo y superar los 100,000 afiliados en los próximos años”, señaló.