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Karen Guardia Quispe
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La red de clínicas Sanna, del Grupo Pacífico (Pacífico Salud), avanza en su plan de expansión con dos proyectos clave: la construcción de una nueva torre en la Clínica Sanna San Borja y el desarrollo de un centro médico en el centro de Lima. El gerente general de Sanna, Francisco Feliu, detalla en qué etapa se encuentran ambos proyectos y los nuevos proyectos en cartera.

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