Para los grandes hombres y mujeres que moldearon el mundo, el vino no era solo un placer sensorial, sino una extensión de su poder y un refugio para sus vulnerabilidades afectivas. En Lima, ciudad que rinde culto al buen vivir, entendemos que detrás de cada gran conquista, ya sea territorial o romántica, siempre hubo una copa desbordante.

Cleopatra y Marco Antonio: La perla en el vinagre de la pasión

La historia de amor más fastuosa de la antigüedad se forjó entre los viñedos de Egipto y las ánforas romanas. Cleopatra VII, una estratega nata, sabía que para conquistar a Marco Antonio debía apelar a su debilidad por el exceso y el refinamiento.

Cuenta la leyenda que, para demostrar su desdén por la riqueza frente a su amante, la reina apostó que podía gastar diez millones de sestercios en una sola cena. Ante la mirada atónita del general romano, Cleopatra se quitó un pendiente de perla, la más grande del mundo conocido, la disolvió en una copa de vino fuertemente acidificado (vinagre de vino) y se la bebió de un sorbo. Ese brindis no solo fue un acto de amor, sino una exhibición de poder absoluto. El vino fue el vehículo de su audacia, sellando un idilio que desafió al mismísimo Senado Romano y que hoy sobrevive en el aroma dulce que evocan aquel Mediterráneo eterno.

"El vino fue el vehículo de su audacia, sellando un idilio que desafió al mismísimo Senado Romano y que hoy sobrevive en el aroma dulce que evocan aquel Mediterráneo eterno." ( Foto de FADEL SENNA / AFP)

“Si quisiéramos beber hoy el espíritu de la Reina del Nilo, deberíamos buscar un Passito di Pantelleria o un Commandaria chipriota. Son vinos que guardan el sol del Mediterráneo, con notas de dátiles, miel y especias exóticas. Al paladar, son densos y eternos, como el amor que desafía a los imperios; una dulzura que no empalaga, sino que seduce con la misma inteligencia con la que Cleopatra cautivó a Roma.”

Leonor de Aquitania y Enrique II: El vino como dote de un imperio

Si hubo una mujer que utilizó el vino como herramienta de seducción y geopolítica, esa fue Leonor de Aquitania. Al casarse con Enrique Plantagenet (futuro Enrique II de Inglaterra), no solo entregó su corazón, sino las tierras de Burdeos.

Este matrimonio, uno de los más tempestuosos y apasionados de la Edad Media, convirtió el vino francés en la obsesión de la corte inglesa. El amor entre Leonor y Enrique fue como un vino tinto de gran estructura: potente, tánico y propenso a la guarda prolongada, pero también a la fermentación violenta. Gracias a este romance, el Claret (el rosado oscuro de Burdeos) se convirtió en el símbolo de la aristocracia. En cada brindis de la pareja real se sellaba el destino de Europa, demostrando que un buen terroir puede ser el lenguaje más persuasivo del deseo.

“El romance de Leonor se evoca en un Bordeaux Blend de corte clásico como el Chateau Lynch Bages en Paulliac. Buscamos la firmeza del Cabernet Sauvignon, la corona de Enrique, unida a la elegancia sedosa del Merlot, que representa la sofisticación de las cortes de amor de Aquitania. Es un vino con notas de grafito, cedro y frutos negros; un caldo que requiere tiempo para abrirse, recordándonos que los amores que cambian la geografía del mundo poseen una estructura inquebrantable.”

Napoleón y Josefina: El consuelo de Chambertin

El hombre que puso a Europa a sus pies, Napoleón Bonaparte, tenía dos debilidades confesas: su amada Josefina de Beauharnais y el vino de Borgoña, específicamente el Gevrey-Chambertin. Se dice que Napoleón no concebía una campaña militar —ni una noche de reconciliación con Josefina— sin este tinto elegante y profundo.

A pesar de las infidelidades y las tensiones políticas, el Chambertin era el hilo conductor de sus encuentros en el Castillo de Malmaison. Napoleón buscaba en la copa la misma sofisticación y carácter que admiraba en su emperatriz. Incluso en su exilio en Santa Elena, el recuerdo del vino compartido con Josefina era lo único que aliviaba el peso de su corona perdida. Para el Gran Corso, el vino era el recordatorio de que, incluso el más grande conquistador, es vulnerable ante el aroma de una mujer y la nobleza de una cepa bien trabajada.

“Evocar a los Bonaparte exige un Gevrey-Chambertin de Borgoña. Es el ‘Rey de los Vinos’, pero de una sensibilidad extrema. En copa revela notas de violetas marchitas, cerezas ácidas y un fondo terroso de ‘sous-bois’ (bosque húmedo). Es un vino que, como el amor de Napoleón por Josefina, es complejo y atormentado, poseyendo esa ligereza visual que engaña, pues esconde una potencia y una persistencia que solo los destinados a la gloria pueden sostener.”

Shakespeare, Romeo y Julieta: El elixir de la tragedia eterna

Aunque nacidos de la pluma de William Shakespeare, Romeo y Julieta son los monarcas universales del amor juvenil, y el vino en la Verona del Renacimiento era el pulso de la vida social. Shakespeare, un conocedor del Sherry (Jerez) y los vinos de malvasía, utiliza el vino como una metáfora constante de la embriaguez del amor.

En el banquete de los Capuleto, donde los ojos de los amantes se encuentran por primera vez, el vino fluye para relajar las tensiones de una guerra civil. El amor de Romeo es, en sus propias palabras, un “vino espiritual” que lo transporta más allá de los muros de la ciudad. La tragedia misma se desencadena por una pócima, pero es la cultura del brindis y el exceso lo que enmarca su romance. Para el bardo de Avon, el vino y el amor compartían la misma naturaleza peligrosa: ambos pueden elevar al hombre a la divinidad o precipitarlo a la tumba.

“Para los amantes de Verona, el vino debe ser un Amarone della Valpolicella. Proviene de uvas pasificadas (deshidratadas), concentrando todo el azúcar y la fuerza del fruto, tal como el amor adolescente concentra toda la intensidad de una vida en apenas unos días. Sus notas de chocolate amargo, cerezas en licor y hierbas silvestres evocan ese jardín secreto donde el romance y la tragedia se besan. Es un vino potente, oscuro y apasionado, que deja un final agridulce en la memoria.”

La herencia en nuestra mesa

Desde los banquetes de Alejandría hasta las cenas de gala en el Lima Golf Club, el vino sigue siendo el tejido con el que bordamos nuestras propias historias. Al observar una copa de gran reserva, no solo vemos un líquido; vemos el eco de Cleopatra, la audacia de Leonor y la pasión de Napoleón.

Escribir sobre el vino es, en última instancia, escribir sobre nosotros mismos y sobre esa insaciable sed de conquista que solo el amor, en su forma más pura y fermentada, es capaz de saciar.

El hilo rojo de la civilización

Al recorrer estas crónicas, queda claro que el vino nunca ha sido una simple mercancía, sino el testigo líquido de nuestra evolución. Desde las ánforas de barro que cruzaron el Nilo hasta las copas de cristal de baccarat que hoy brillan en las mesas de Lima, el vino ha sido el lenguaje universal de la trascendencia.

Su importancia en la historia radica en su capacidad de humanizar el poder. Detrás de cada tratado de paz, de cada declaración de guerra y de cada unión dinástica, hubo un vino que permitió la pausa, la reflexión o el coraje. El vino es, quizás, la única creación humana que posee un pie en la tierra, el terroir, y otro en el espíritu. Ha sobrevivido a la caída de los dioses antiguos y a la desintegración de fronteras, manteniéndose como el rito inalterable de la civilización.

Para el gran conquistador, el vino fue el refugio del guerrero; para el amante, fue el puente hacia lo inefable. Hoy, cuando descorchamos una botella en un rincón de Barranco o frente a la inmensidad del Pacífico, no estamos simplemente bebiendo; estamos participando en un banquete milenario. Somos los herederos de una tradición que entiende que la vida, al igual que una gran cosecha, requiere paciencia, sacrificio y, sobre todo, la valentía de compartirla.

Al final, la historia no se escribe solo con tinta, sino con el rastro de esos brindis que, en el momento preciso, tuvieron el poder de cambiar el rumbo del mundo. Que cada copa que levantemos sea, pues, un tributo a esa herencia: la del amor que conquista y la del vino que nos hace inmortales.

Carpe vinum “Aprovecha el vino”