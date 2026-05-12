"Hoy, en el 2026, nos encontramos ante una situación similar a la del inicio del gobierno de Humala: inversión privada en doble dígito y precios de materias primas en niveles históricamente altos". (Foto: Andina)
"Hoy, en el 2026, nos encontramos ante una situación similar a la del inicio del gobierno de Humala: inversión privada en doble dígito y precios de materias primas en niveles históricamente altos". (Foto: Andina)
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Bruno Ghio
Bruno Ghio

Durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García (2006-2011), el Perú creció cerca de su nivel potencial, con tasas del PBI de entre 6% y 7% anual. En esa década, el 27% de los peruanos logró salir de la línea de pobreza. El principal motor detrás de este avance fue la inversión privada, que mantuvo un crecimiento promedio de 9.5% anual, favorecida por el auge en los precios de las materias primas.

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