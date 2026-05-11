Hay mayor riesgo de “sacrificar” inversión, para mantener cuentas: la advertencia de Moody’s. (Fuente: Andina)
Hay mayor riesgo de “sacrificar” inversión, para mantener cuentas: la advertencia de Moody’s. (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
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En dos meses, Perú tendrá un nuevo Gobierno que se enfrentará con retos que no solo abarcan alcanzar consensos políticos o fortalecer instituciones, sino también impulsar el frente económico del país y cuidar –quizá mucho más que antes– las cuentas fiscales.

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