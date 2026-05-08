Hemos señalado reiteradamente que esta primera vuelta va a dejar varias heridas abiertas y a muchos con sangre en el ojo. El problema radica en que esa situación puede generar varios problemas, tanto en la campaña para la segunda vuelta como en el manejo del Estado durante estos próximos dos meses.

La desconfianza de la población hacia los organismos electorales es cada vez mayor. A medida que avanzan los días, se conocen más y más irregularidades y se hace patente no solo la poca capacidad de los responsables de esas instituciones para manejar con prolijidad, profesionalismo y eficiencia los comicios, sino también la escasa capacidad autocrítica de ambos, la población mete en el mismo saco a todos y ya no le cree a ninguno.

El candidato de Renovación Popular señaló que la candidata naranja va camino a una cuarta derrota a manos de un “panetón”. (Facebook: Rafael López Aliaga)

La discusión sobre si lo ocurrido el 12 de abril fueron graves irregularidades o un fraude ha llevado no solo a los sectores políticos, sino también, para sorpresa de muchos, a los gremios empresariales, a un enfrentamiento público y abierto, como no se veía hace muchos años. La confrontación no ha sido suave ni se ha quedado en una simple exposición de posiciones. Y no es poco significativa, porque se trata de posiciones políticas alineadas con los bandos en pugna a nivel de candidatos y sectores políticos.

Y, precisamente, a nivel político, no se puede dejar de mencionar el enfrentamiento entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, que ya tiene varias jornadas, siendo la de anteayer una de las más duras. En ella, el candidato de Renovación Popular señaló que la candidata naranja va camino a una cuarta derrota a manos de un “panetón”.

Este hecho no es solo un exabrupto ni una frase dicha en medio de un mitin caldeado por la presión de los simpatizantes. Se trata de un reclamo público por lo que Rafael López Aliaga considera una escasa solidaridad o un insuficiente interés de Keiko Fujimori en respaldar sus gestiones contra lo que él considera un fraude.

Esto no dejaría de ser una rencilla política más si no estuviera de por medio la segunda vuelta, en la que la candidata de Fuerza Popular necesita todos los votos del sector de la derecha, además de los que pueda conseguir del centro, para enfrentar a Roberto Sánchez.

Tener a Rafael López Aliaga, y a una buena parte de sus más leales colaboradores y electores, como enemigos no es algo que le convenga a Keiko Fujimori. Y no solo porque no le favorece en términos políticos ni electorales, sino porque puede convertirse en un pasivo en la contabilidad de votos del 7 de junio. Y no porque esos electores vayan a las filas de Roberto Sánchez, sino porque podrían engrosar las cifras de votos blancos y viciados, al margen de la contrapropaganda que pueda derivarse de esta enemistad.

Pero mientras muchos están mirando con sumo detenimiento el tema del cómputo, las actas de cualquier numeración, las auditorías o peritajes, las impugnaciones, la presunta corrupción y los problemas entre la ONPE y el JNE, que parecen enfrascados en un concurso por ver quién se lava las manos y evade responsabilidades con mayor rapidez y menos vergüenza, hay otros asuntos que están ocurriendo, que son o podrían llegar a ser muy delicados y que muy pocos están viendo.

¿Por qué se insiste en la vacancia de José María Balcázar de la Presidencia a puertas de la entrega del poder al nuevo gobierno? Es algo que pocos podrían explicar, sobre todo cuando la crisis por la compra de los F-16 ya está casi superada, al menos hasta la llegada del nuevo gobierno. No pareciera tratarse de una secuela del caso de los aviones. Más bien, pareciera un intento de recuperar cuotas de poder perdidas, con todo lo que ello trae como “beneficios”, para raspar la olla en los últimos meses y/o dejar “sembrados” varios puestos y procesos para “cosechar” más adelante.

No son pocas las dependencias públicas que fueron parte de “cuoteos” entre los partidos políticos y las bancadas del Congreso durante la gestión de José Jerí y los inicios de esta administración. Pero, tras perder las elecciones tan estrepitosamente, podrían ser varias las bancadas y los políticos que se hayan quedado con sangre en el ojo y que quieran sacar el máximo provecho hasta el último día, o tratar de recuperar parte de lo invertido en la campaña.

Lo mismo puede ocurrir con las normas y leyes en el Congreso. Sabiéndose ya fuera del próximo gobierno y del Congreso bicameral, podrían ser muchos los congresistas que, por iniciativa propia o por presión de sus bancadas y partidos, presenten proyectos de ley de todo tipo y nivel, en una carrera contra el tiempo y en función de sus intereses.

Lo mismo puede ocurrir con el Ejecutivo, con este o cualquier otro presidente, en caso quieran vacar a José María Balcázar. Corren las versiones de que el hoy inquilino de Palacio estaría preparando la salida de Pedro Castillo y que por eso se vienen realizando movimientos en ciertas comisiones. Puede ser verdad o pueden ser solo rumores. Pero, de ser cierto, sería una jugada que le quitaría el peso de esa responsabilidad a Roberto Sánchez y la convertiría en un pasivo que recaería sobre este Congreso, que eligió a Balcázar, y en un activo para la campaña de Juntos por el Perú en sus zonas de influencia.

Por eso debemos mirar también lo que ocurre alrededor, y sobre todo aquello que sucede allí donde se mueven quienes perdieron y arrastran frustraciones recientes, heridas abiertas o sangre en el ojo.

Enrique Castillo es periodista y analista político.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.